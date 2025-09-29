Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Apple arbeitet mit Hochdruck an der neuen Version von Siri: Diese App soll den Erfolg sicherstellen

Die Überarbeitung des Sprachassistenten Siri gilt als einer der riskantesten Produkt-Launches seit Jahren. Apple steht deshalb unter enormem Druck, um sich gegen die Konkurrenz behaupten zu können.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Apple arbeitet mit Hochdruck an der neuen Version von Siri: Diese App soll den Erfolg sicherstellen
Die neue Version von Siri soll smarter und leistungsfähiger werden.(Foto: Shutterstock; Wachiwit)

Ursprünglich war die Einführung der neuen Siri-Version für das Frühjahr 2024 geplant, inzwischen rechnet Apple mit März 2025. Wie Bloomberg berichtet, hat das Unternehmen jetzt sogar eine eigene App entwickelt, die den Sprachassistenten verbessern soll.

Anzeige
Anzeige

Apple plant den Start für März 2025

Apple arbeitet derzeit an einer internen iPhone-App, die stark an ChatGPT erinnern soll. Sie trägt den Codenamen Veritas, was im Lateinischen für „Wahrheit“ steht, und wurde entwickelt, um neue Funktionen für das seit Langen geplante Siri-Update schneller testen und verbessern zu können. Dazu zählen etwa das Durchsuchen von E-Mails oder Songs oder In-App-Funktionen wie das Bearbeiten von Fotos. Die Veritas-App funktioniert wie bekannte Chatbots: Sie speichert Gespräche, kann vergangene Anfragen verknüpfen und ermöglicht den parallelen Austausch zu mehreren Themen. Veritas soll laut Bericht in erster Linie dazu dienen, ein System mit dem internen Namen Linwood zu testen, das der neuen Version von Siri zugrunde liegt.

Eine Veröffentlichung der Veritas-App für Endnutzer:innen sei demzufolge nicht geplant. Dennoch markiert das Projekt einen wichtigen Schritt für Apple – die Überarbeitung von Siri gilt als einer der riskantesten Produktstarts der vergangenen Jahre. Sie wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie Apple mit Blick auf den Einsatz von KI in Zukunft wahrgenommen wird.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Apple muss im KI-Rennen dringend aufholen

Neben der grundlegenden Überarbeitung soll Apple bis Ende nächsten Jahres auch eine optisch erneuerte Version von Siri planen. Parallel dazu entwickelt das Unternehmen laut Bloomberg KI-gestützte Smart-Home-Geräte, erweitert den HomePod und die Apple-TV-Box um zusätzliche KI-Funktionen und arbeitet an einem Einstieg in die KI-gestützte Websuche. Bei einem internen Meeting soll CEO Tim Cook kürzlich betont haben, dass Apple im Zusammenhang mit KI unbedingt erfolgreich sein müsse, da es sich um die größte technologische Transformation seit Jahrzehnten handele. „Das ist unsere Chance“, soll er laut Bloomberg gesagt haben. Und: „Wir sind bereit, die dafür nötigen Investitionen zu tätigen.“

Anfang des Jahres führte Apple zunächst Gespräche mit OpenAI über eine mögliche Unterstützung für die neue Version von Siri und verhandelte später auch mit Anthropic über den Einsatz von Claude. Inzwischen wurden die Gespräche mit Google über eine angepasste Version von Gemini intensiviert, heißt es in dem Bericht. Die Verzögerung des Siri-Upgrades hatte zuvor eine grundlegende Neuausrichtung der KI-Strategie zur Folge – verbunden mit dem Abgang von KI-Chef John Giannandrea und mehreren seiner Stellvertreter. Auch Robby Walker, der direkt für Siri verantwortlich war, wird Apple im Oktober verlassen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Der Launch steht unter enormem Konkurrenzdruck

Der Wettbewerb um KI-Funktionen dürfte sich im kommenden Jahr weiter zuspitzen – und zu einem entscheidenden Kriterium bei der Auswahl eines Smartphones werden. Als Apple in diesem Monat das iPhone 17 präsentierte, fiel auf, dass das Unternehmen seine eigene KI-Plattform nicht in den Mittelpunkt stellte. Dennoch verfolgt Apple das klare Ziel, sich in diesem Zukunftsmarkt als führender Anbieter zu positionieren. Das geplante Upgrade von Siri soll deshalb deutlich leistungsfähiger werden und eine noch nahtlosere Navigation zwischen verschiedenen Geräten ermöglichen. Sollte die Software wie angekündigt funktionieren, könnte Apple ein starkes KI-Comeback gelingen. Wenn sie allerdings hinter den Erwartungen zurückbleibt, droht der Konzern im Wettbewerb mit anderen Smartphone-Herstellern weiter an Boden zu verlieren.

Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben

6 Bilder ansehen
Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben Quelle: Foto: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Apple Apps Sprachassistenten Siri
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren