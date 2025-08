Apples Plan gegen ChatGPT: Reicht eine „abgespeckte“ KI für den großen Wurf?

Apple will KI-Hoheit erringen – später irgendwann. (Foto: Camilo Concha/Shutterstock)

Was lange als strategische Lücke im Portfolio von Apple galt, soll nun offenbar mit eigenen Mitteln geschlossen werden. Einem exklusiven Bericht des Wirtschaftsmagazins Bloomberg zufolge arbeitet der iPhone-Hersteller am Aufbau einer eigenen, webbasierten KI-Lösung, die als direkte Konkurrenz zu den etablierten Diensten von OpenAI, Google und Microsoft positioniert werden soll.

Herzstück dieser Initiative sei ein neu gegründetes Team mit dem Namen „Answers, Knowledge, and Information“ (AKI). Geleitet wird es von Robby Walker, einem Manager, der in der Vergangenheit bereits für den Sprachassistenten Siri verantwortlich war und nun direkt an John Giannandrea, Apples Leiter für KI und maschinelles Lernen, berichtet.

Von der Partnerschaft zur Eigenentwicklung

Diese Entwicklung markiert eine bemerkenswerte strategische Neuausrichtung. Erst zur diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC hatte Apple die tiefere Integration von ChatGPT in sein Betriebssystem als Teil der neuen Apple Intelligence vorgestellt, um komplexe Anfragen bearbeiten zu können. Die Partnerschaft mit OpenAI aus San Francisco wurde als Brückenlösung angesehen, doch die neuen Pläne deuten auf ein klares Ziel hin: Apple will die technologische Hoheit über diese zentrale Schnittstelle zurückgewinnen.

Die Abhängigkeit von externen Partnern birgt für Apple nicht nur Kosten, sondern auch einen Kontrollverlust über die Nutzer:innenerfahrung und die Datenverarbeitung. Eine hauseigene Lösung würde es dem Unternehmen ermöglichen, die KI nahtlos und nach eigenen, strengen Datenschutzmaßstäben in das gesamte Ökosystem von Siri über die Spotlight-Suche bis zum Safari-Browser zu integrieren.

Apples „Answer Engine“: Ein Marathon, kein Sprint

Bei der neuen Technologie soll es sich weniger um einen kreativen Chatbot als vielmehr um eine hochfunktionale „Answer Engine“ handeln. Diese sei darauf ausgelegt, das Web zu durchsuchen, um direkte und faktenbasierte Antworten auf Wissensfragen zu liefern. Damit zielt Apple auf den Kern der Funktionalität, die ChatGPT, aber auch Googles „AI Overviews“ populär gemacht haben.

Wer nun auf eine baldige Veröffentlichung hofft, muss sich allerdings in Geduld üben. Laut dem Bericht befindet sich das Projekt noch in einem sehr frühen Stadium. Eine grundlegend überarbeitete Version von Siri, die auf dieser neuen Technologie basiert, sei nicht vor Anfang 2026 zu erwarten. Dies zeigt, dass Apple sich zwar des Handlungsdrucks bewusst ist, aber dem eigenen Credo „nicht der Erste, aber der Beste“ möglichst entsprechen will.

Ein später, aber kalkulierter Einstieg?

Apples später Einstieg in den Markt für generative KI birgt sowohl Risiken als auch Chancen. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit, etwa mit der ursprünglichen Version von Siri, bereits schmerzhaft erfahren müssen, wie die Konkurrenz technologisch davonzieht. Der nun eingeschlagene Weg scheint eine direkte Reaktion auf diese Erfahrungen zu sein: eine grundlegend eigene Technologie zu entwickeln, anstatt nur an der Oberfläche zu agieren.

Dass der Weg steinig ist, zeigt die bereits angekündigte Verzögerung bei der Veröffentlichung der verbesserten Siri-Funktionen. Gleichzeitig betonte Apple-Chef Tim Cook jüngst in einer Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen, man sei offen für Akquisitionen, um die eigene KI-Roadmap zu beschleunigen. Der Druck, im KI-Rennen nicht nur mitzuhalten, sondern es entscheidend mitzugestalten, ist in Cupertino deutlich spürbar. Es bleibt abzuwarten, ob die Kombination aus Hard- und Software-Integration am Ende den entscheidenden Vorteil bringen kann.