Noch vor dem Black Friday: iPhones, Macbooks und Apple Watches im Angebot

Das Design von iPhone und Co ist maßgeblich für den Erfolg von Apple verantwortlich. (Foto: Framesira/Shutterstock).

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Der Black Friday 2023 wirft seine Schatten voraus. Bei vielen Onlineshops ist der ganze November Schnäppchen-Zeit. Dazu trägt auch der Singles Day am 11. November bei. Bei Mediamarkt laufen bereits die ersten „Black Deals“, bei Otto schon der Black Friday und Amazon hat schon die Preise auf ausgewählte eigene Technik-Produkte deutlich reduziert.

Anzeige Anzeige

Auch bei populären Apple-Produkten wie der Apple Watch oder dem iPhone 14 bewegt sich aktuell etwas am Preis. Wenig verwunderlich betreffen die Preissenkungen vor allem die vorherigen Generationen und noch nicht das neue iPhone 15.

Vor allem bei Otto und Amazon bekommt ihr die Geräte aktuell etwas günstiger, wenn ihr mit der angebotenen Farbvariante einverstanden seid. Denn die Preise zwischen den unterschiedlichen Farben variieren teilweise deutlich. Zudem solltet ihr euch bewusst sein, dass die großen Onlineshops pünktlich zum Black Friday am 24. November die Preise unter Umständen weiter senken. Wenn ihr auf der Suche nach Smartphones von anderen Herstellern seid, schaut euch unsere Liste mit den besten Smartphone-Deals in der Black Week an.

Anzeige Anzeige

iPhone 14

Bei Otto

Bei Amazon:



Anzeige Anzeige

Apple iPhone 14 (128 GB) – verschiedene Farben: ab 769 Euro*

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) 890 Euro*

Bei Gravis:

Apple iPhone 14 (256 GB) 769 Euro*

iPhone 13

Bei Otto:

Anzeige Anzeige

Bei Amazon:

iPad-Deals bei Amazon und Gravis

Bei Amazon:

Bei Gravis:

Anzeige Anzeige

Apple iPad 9 (2021) WLAN, 64 GB: < 349 Euro*

Apple iPad 9 (2021) WLAN, 64 GB + Apple Pencil: 444 Euro*

Apple iPad 10 (2022) WLAN, 64 GB + Apple Pencil: 629 Euro*

Apple-Watch-Angebote von Amazon Gravis und Otto

Bei Amazon:

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49mm, Trail Loop): 739 Euro*

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49mm, Ocean Armband): 759 Euro*

Bei Otto:

Anzeige Anzeige

Bei Gravis:

Apple Watch SE 44 mm + AirPods 2 Bundle: 479 Euro*

Apple Watch SE (2023): 315 Euro*

Apple Watch Series 9: 569 Euro*

Macbooks bei Mediamarkt, Otto und Gravis günstiger

Apple MacBook Air Ret. 13″ (2022) M2,512 GB: 1.469 Euro*

MacBook Air (2022), 13,6 Zoll Display, M2 Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD: 1.079 Euro*

MacBook Air (2020), 13,3 Zoll, M1 Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD: 959 Euro*

Apple Macbook Air mit Apple M1 Chip Notebook: 899 Euro*

Mehr Infos zum Black Friday

Der Black Friday findet am 24. November statt. Kurz darauf folgt der Cyber Monday mitsamt Cyber Week (teilweise auch Black Week genannt) ab dem 27. November. Eine Studie zeigt, dass auch schon im letzten Jahr der Black Friday nicht mehr nur auf ein einzelnes Datum beschränkt war. Vielmehr lieferte der ganze November Sonderangebote, und auch dieses Jahr sieht es wieder ähnlich aus. Bei Amazon gilt wieder eine verlängerte Rückgabefrist für die Shopping-Zeit. Auf t3n.de informieren wir euch laufend über die neusten Technik-Angebote rund um Black Friday, Singles Day und Co.

Weiter spannende Technik-Schnäppchen im Vorfeld des Black Friday