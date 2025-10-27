Anzeige
News
Apple bringt neue iPhone-Kühltechnik auch ins iPad Pro – aber das soll noch dauern

Apple will die Kühlungstechnologie aus seinen aktuellen iPhone-Pro-Modellen in zukünftige iPad-Pro-Geräte integrieren. Die Dampfkammer-Technologie soll längere Hochleistungsphasen ermöglichen. Was das für Nutzer:innen bedeutet.

2 Min.
Apple bringt neue iPhone-Kühltechnik auch ins iPad Pro – aber das soll noch dauern

iPad Pro, hier das M4-Modell (Bild: t3n)

Apple arbeitet an technischen Verbesserungen für die nächsten Generationen des iPad Pro. Das Unternehmen plant, die sogenannte Vapor Chamber, das Kühlsystem aus dem iPhone 17 Pro und 17 Pro Max, in seine Profi-Tablets zu übernehmen, berichtet Bloomberg. Diese „Dampfkammer“ leitet Wärme vom Prozessorbereich auf das Gerätechassis.

Das System nutzt deionisiertes Wasser in einem geschlossenen System, das auf der Chipseite verdunstet und dabei Kälte erzeugt, während es am Rahmen wieder kondensiert – ähnlich einer sogenannten Heatpipe, nur effizienter. Bei den aktuellen Pro-iPhones ermöglicht diese Technologie laut Apple bis zu 40 Prozent längere Laufzeiten bei voller Leistung. Diese Verbesserung strebt das Unternehmen nun auch für das iPad Pro an.

Markteinführung erst 2027 erwartet

Die Einführung der neuen Kühltechnologie im iPad Pro könnte laut Bloomberg aber erst 2027 erfolgen. Bei Apples derzeitigem Upgrade-Zyklus von etwa 17 Monaten würde dies beim iPad Pro M6 der Fall sein. Das komplett neu gestaltete iPad Pro M4 erschien im Mai 2024, das iPad Pro M5 mit schnellerem Chip kam erst kürzlich auf den Markt. Für das iPad Pro M6 könnte Apple wieder das Frühjahr – diesmal im übernächsten Jahr – als Veröffentlichungstermin wählen.

Für den M6-Chip wird erwartet, dass Apple auf den 2-Nanometer-Fertigungsprozess von TSMC umsteigt. Dies verspricht mehr Effizienz und Leistung, könnte jedoch die Herausforderungen bei der Wärmeabfuhr verstärken. Mit iPadOS 26 hat Apple das Fenstermanagement verbessert, was die Tablets stärker zu Arbeitsgeräten macht. Nutzer können nun beispielsweise Final-Cut-Pro-Exporte im Hintergrund laufen lassen und Fenster komplett frei positionieren.

Wärmemanagement als Herausforderung

Das iPad Pro stößt zunehmend an seine Leistungsgrenzen, wobei das lüfterlose Design die entstehende Wärme nicht schnell genug ableiten kann. Als dünnstes Gerät im Apple-Portfolio bietet das Tablet keinen Platz für mechanische Kühlsysteme.

Die Dampfkammer-Technologie ist grundsätzlich nicht neu – sie wird bereits von Android-Herstellern eingesetzt und findet sich teilweise auch in PCs. Ob Apple die Technologie auch in seine Mac-Produkte integrieren wird, bleibt offen.

