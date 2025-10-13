Apple stellt Clips ein – so rettest du deine Videos

Keine Updates mehr: Apple stellt seine Clips App ein. (Foto: sdx15/Shutterstock)

Nach über sieben Jahren ist Schluss: Apple beendet den Support für die Clips-App. Seit dem 10. Oktober 2025 erhält sie keine Updates mehr. Aus dem App-Store wurde die Anwendung ebenfalls schon entfernt. Neue Nutzer:innen können sie nicht mehr herunterladen. Wer Clips schon einmal genutzt hat, kann die App aber erneut installieren.

Bestehende Nutzer:innen können die App weiterhin ganz normal verwenden – allerdings nur so lange, wie iOS 26 oder iPadOS 26 sie unterstützen. Danach könnten Projekte verloren gehen, wenn sie nicht rechtzeitig exportiert werden.

Apple Clips: Vom Social-Video-Experiment zum Auslaufmodell

Clips wurde 2017 als leichtgewichtige Alternative zu iMovie eingeführt – gedacht für kreative Kurzvideos mit Filtern, Musik, Text-Overlays und 3D-Effekten. Die App sollte Social-Media-Clips direkt auf dem iPhone möglich machen, ohne externe Tools.

Allerdings war bereits beim Start der App klar, dass sie nicht ganz dem Profil entsprach, für das sie wohl gedacht war. Wie eine Testerin bei The Verge damals feststellte, war Clips ein bisschen zu komplex, zu umständlich, zu langsam, um schnell und unkompliziert Videos auf Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook oder Snapchat zu teilen.

Vielleicht deshalb fand Clips trotz regelmäßiger Updates – darunter Hochformat, AR-Effekte und automatische Untertitel – nie die breite Nutzerbasis, die Apple sich erhofft hatte. Jetzt zieht das Unternehmen den Stecker – wohl auch, um sich stärker auf Kernprodukte wie iMovie und Final Cut Pro für iPad zu konzentrieren.

So sicherst du deine Clips richtig

Wer die App noch installiert hat, sollte seine Clips vorsichtshalber sichern. Dafür genügt es, ein Video in Clips zu öffnen, den Teilen-Button zu tippen und „Save Video“ oder „Save to Files“ zu wählen. So wird die Datei inklusive Effekten in der Fotos-App oder iCloud Drive gesichert.

Wer einzelne Roh-Clips ohne Effekte speichern will, kann diese direkt im Projekt antippen und über „Save Clip“ in der Fotos-App ablegen. Ist die Option ausgegraut, befindet sich der Clip bereits in der Mediathek.

Videoclips auch in Zukunft auf iOS bearbeiten

Exportierte Videos lassen sich weiterhin mit anderen Apps bearbeiten – etwa in iMovie, InShot, VN Video Editor und GoPro Quik. Apple selbst weist darauf hin, dass gespeicherte Dateien vollständig erhalten bleiben, auch wenn Clips künftig nicht mehr startet.

Wann genau die Social-Clip-App auch für Bestandsnutzer:innen nicht mehr funktioniert, darüber gibt Apple keine Auskunft.

