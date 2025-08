Müssen gewinnen: Apple-Chef Tim Cook schwört Mitarbeiter auf KI-Aufholjagd ein

Bei Apple steigt offenbar der Druck, in Sachen KI nicht komplett den Anschluss zu verlieren. Im Rahmen der Vorstellung der Quartalszahlen am 31. Juli 2025 erklärte Apple-Chef Tim Cook, dass der iPhone-Bauer offen für KI Akquisitionen jeder Größe sei. Das entspricht eigentlich nicht der Konzernlinie.

Anzeige Anzeige

Cook will KI-Aufholjagd starten

Geld für eine mögliche Mammut-Übernahme hat Apple zwar zur Genüge. Ob sich damit aber die Probleme bei der Siri-Entwicklung in Luft auflösen würden, ist fraglich. Ganz abgesehen von der notwendigen Integration eines anderen Unternehmens. Jetzt hat Cook seine Mitarbeiter:innen eindringlich auf die KI-Aufholjagd eingeschworen.

Wie der für gewöhnlich gut informierte Tech-Journalist Mark Gurman bei Bloomberg schreibt, habe der Apple-Chef im Anschluss an die oben erwähnte Bekanntgabe der Quartalszahlen eine der seltenen Vollversammlungen abgehalten. Apple müsse auf dem Gebiet der KI gewinnen, so Cook laut Techcrunch.

Anzeige Anzeige

Wird Apple sich die KI-Krone schnappen?

Die KI-Revolution sei nämlich mindestens so groß oder sogar noch größer als das Internet, Smartphones, Cloud-Computing oder Apps. „Apple muss das tun, Apple wird das tun, es ist sozusagen an uns, uns das zu schnappen“, so Cook zu den KI-Ambitionen. Und er bekräftigte noch einmal, dass Apple bereit sei, die notwendigen Investitionen vorzunehmen.

Der Apple-Chef versuchte auch mit Blick auf die Vergangenheit, Zuversicht zu verbreiten. Apple sei selten einmal der Erste gewesen. Vor dem Mac habe es den PC gegeben, vor dem iPhone andere Smartphones und einen MP3-Player vor dem iPod.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Apple soll mit modernerer KI-Version punkten

Apple sei es aber gelungen, „modernere“ Versionen dieser Produktkategorien zu schaffen, so Cook. Und weiter: „So denke ich auch über KI“.

Während des einstündigen Meetings erklärte der Apple-Chef, dass der Konzern schon in den vergangenen Monaten kräftig in KI investiert habe. So seien 12.000 neue Mitarbeiter:innen eingestellt worden, die zu einem ordentlichen Teil (40 Prozent) in der Forschung und Entwicklung bei Apple arbeiten.

Anzeige Anzeige

Warum der erste Siri-Anlauf gescheitert ist

Softwarechef Craig Federighi, der ebenfalls bei dem Treffen anwesend war, soll den Anwesenden erklärt haben, woran die Siri-Entwicklung bisher gescheitert sei. Apple habe demnach versucht, Siri auf einer hybriden Architektur aufzubauen, um die Basis für einfache Befehle und ein großes Sprachmodell unter einen Hut zu kriegen.

6 Bilder ansehen Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben Quelle: Foto: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock

Das habe nicht funktioniert. Jetzt arbeite Apple an einer komplett neuen KI-Architektur für Siri. Bloomberg zufolge soll die neue Siri im Frühjahr 2026 erscheinen. Das Ergebnis werde laut Federighi größer ausfallen, als man sich das selbst vorgestellt habe. An diesen Worten wird sich Apple dann messen müssen.

Mehr zu diesem Thema