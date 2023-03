Apple dominiert: Die erfolgreichsten Smartphones 2022 und wo ihr sie günstig bekommt

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Die Marktforscher von Counterpoint haben die zehn meistverkauften Smartphones 2022 weltweit ermittelt. Diese zehn Modelle alleine trugen laut Counterpoint 19 Prozent zum globalen Smartphone-Umsatz bei. Auf Platz 1 landete mit großem Abstand das iPhone 13, gefolgt von der passenden Pro-Max-Varainte.

Falls ihr noch mehr über den letzten Smartphone-Jahrgang wissen wollt, schaut euch doch mal unsere persönliche Empfehlungsliste an: Von Android bis iPhone – Das sind besten Smartphones des Jahres 2022.

Das Wichtigste auf einen Blick

Counterpoint hat eine Top 10 der meistverkauften Smartphones 2022 weltweit veröffentlicht

Acht der zehn meistverkauften Smartphones weltweit stammen von Apple

Als einziger anderer Hersteller schafft es Samsung in die Top 10

Die starke Nachfrage sorgt für wenig Bewegungen bei den Preisen der beliebtesten Modelle.

Weiter unten im Artikel haben wir mehr Infos zu den einzelnen Modellen und die besten aktuellen Angebote.

Während sich Samsung in den Top 10 behaupten konnte, flog der Hersteller Xiaomi aus der Bestenliste. Zum Vergleich: 2021 hatten mit dem Redmi 9 und dem Redmi 9A es noch zwei Xiaomi-Smartphones ins Ranking geschafft.

Die Top 10 im Überblick:

Apple iPhone 13 Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 14 Pro Max Samsung Galaxy A13 Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 12 Apple iPhone 14 Apple iPhone 14 Pro Apple iPhone SE (2022) Samsung Galaxy A03

Apple iPhone 13 und Pro (Max)

Apples iPhone 13 taucht in verschiedenen Ausführungen gleich mehrfach in den Top 10 auf. Die Standard-Variante war 2022 laut Counterpoint-Analyse das meistverkaufte Smartphone, direkt gefolgt im iPhone 13 Pro Max auf Platz 2. Laut Studie ist es das erste mal, dass die Pro-Max-Variante häufiger verkauft wurde als die Pro-Version. Diese landet allerdings immer noch auf Platz 5.

Hier findet ihr unseren Test zum iPhone 13 und zum iPhone Pro Max 13. Bei den großen Onlinehändlern gibt es derzeit nur geringfügige Preisunterschiede für die Modelle aktuell, wie unser Preisvergleichs-Widget zeigt:

Apple iPhone 14 und Pro (Max)

Mit dem iPhone 14 Pro Max (Test) auf Platz 3 schneidet auch in der neusten iPhone-Generation die Pro-Max-Variante noch besser ab, als die Pro-Version (Platz 8). Die nicht zu unterschätzende Standard-Version landet auf Platz 7. Bei derartigen Verkaufszahlen verwundert es nicht, dass die beiden letzten iPhone-Generationen derzeit nicht mit starken Rabatten versehen werden. Wie immer bei Apple steht mit dem iPhone 15 natürlich bereits das Nachfolgemodell in den Startlöchern.

Samsung Galaxy A13

Auf Platz 4 folgt mit dem Galaxy A13 nicht nur das erste Samsung-Smartphone, sondern auch das erste Gerät aus einer eher günstigen Smartphone-Kategorie. Mit 128 GB bekommt ihr es aktuell für rund 176 Euro bei Amazon*.

Apple iPhone 12

Das iPhone 12 verkaufte sich auch 2022 sehr gut und landete auf Platz 6. Eine starke Bilanz, denn das Smartphone war schon im Jahr 2021 auf Platz 1 in der Counterpoint-Liste.

Nicht nur die Verkaufszahlen, auch die Preise hielten sich lange konstant. Die Variante mit 128 GB kostet bei Amazon aktuell 712,81 Euro*, was nur wenige Euro günstiger ist als das entsprechende iPhone 13 Modell. Hier dürfte es später im Jahr allerdings noch zu Preissenkungen kommen.

Aktuelle Angebote bei Ebay liegen allerdings bei knapp 658 Euro und damit laut guenstiger.de auf dem günstigsten Stand des letzten halben Jahres. Wir haben das iPhone 12 und iPhone 12 Pro einem Vergleichstest unterzogen.

Apple iPhone SE (2022)

Das im Vergleich etwas günstiger iPhone SE landet auf Platz 9 der meistverkauften Smartphones 2022. Aktuell bekommt ihr die 128-GB-Variante beispielsweise für 569 Euro bei Amazon* und für den gleichen Preis bei Otto.

Bei Ebay sind neue Geräte immerhin ab 534 Euro verfügbar. Laut Preisvergleichsportal günstiger.de war das iPhone SE (2022) in seinen unterschiedlichen Ausführungen im letzten Herbst rund um den Black Friday allerdings teilweise für unter 500 Euro zu haben. Ein Kauf will aktuell also gut überlegt sein.

Samsung Galaxy A03

Das Galaxy A03 auf Platz 10 ist das günstigste Gerät in der Liste. Das Budget-Smartphone kostet je nach Speicherplatz aktuell zwischen 100 und 180 Euro. Für die 32-GB-Variante hat Amazon aktuell einen Preis von knapp 152 Euro* aufgerufen.

Empfehlenswerte Smartphones, die in den Top 10 fehlen

Verkaufszahlen sind selbstverständlich nicht der einzige relevante Faktor für die Bewertung eines Smartphones. Google-Geräte wie das Pixel 7 (Pro) überzeugten uns beispielsweise vergangenes Jahr im Test. Mehr empfehlenswerte Modelle findet ihr in unserer großen Übersicht: Von Android bis iPhone – Das sind besten Smartphones des Jahres 2022.

