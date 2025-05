Apple erweitert seine Vintage-Liste: Was das für iPhones und deren Nutzer bedeutet

iPhones und andere Apple-Produkte sind eigentlich dazu gedacht, sie möglichst lange nutzen zu können. Dennoch muss der Hersteller einmal eine Grenze setzen. So werden irgendwann die Reparaturen bei älteren Modellen schwieriger oder sie fallen ganz aus dem Reparaturzeitraum heraus. Um das abzubilden, hat Apple zwei Listen.

Diese iPhones sind jetzt Vintage

Auf der ersten Liste stehen alle Apple-Produkte, die von Unternehmen als „Vintage“ bezeichnet werden. Das sind sämtliche Produkte, die seit mehr als fünf Jahren nicht mehr von Apple verkauft werden. Daneben gibt es die Liste der „abgekündigten“ Apple-Produkte. Diese werden schon mehr als sieben Jahre nicht mehr offiziell angeboten.

Sämtliche Vintage-Produkte von Apple bekommen nur noch teilweise eine Chance auf Reparatur. Ersatzteile sind zwar oft noch vorhanden, werden aber womöglich nicht mehr nachproduziert. Dementsprechend ist die Chance größer, dass ein kaputtes Vintage-iPhone nach einem Missgeschick endgültig sein Ende gefunden hat. Bei abgekündigten Produkten ist klar, dass keine Reparatur mehr möglich ist. Dementsprechend sollten sich alle Apple-Fans ein neues Modell zulegen.

Der Liste der Vintage-iPhones hat Apple jetzt Modelle zweier Generationen hinzugefügt. Zunächst gilt das iPhone 7 Plus ab sofort als Vintage. Ferner müssen sich auch alle Besitzer:innen eines iPhone 8 mit 64 oder 256 Gigabyte sowie einem iPhone 8 oder 8 Plus in der Farbe (Product)Red damit anfreunden, dass ihr Smartphone womöglich nicht mehr allzu oft repariert werden kann.

Andere Modelle der beiden Generationen bleiben vorerst von dem Schicksal der Vintage-Liste verschont. Sie erhalten allerdings auch schon eine Weile keine großen iOS-Updates mehr. Das iPhone 7 steckt aktuell noch auf iOS 15 fest, während das iPhone 8 immerhin noch iOS 16 bekommen hat. Zuletzt erhielt das iPhone 7 im April 2025 noch ein Sicherheitsupdate mit iOS 15.8.4.

Kennt ihr schon diese iPhone-Funktionen?

