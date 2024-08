Warum ihr bald sogar den App-Store vom iPhone löschen könnt – und wie ihr ihn wieder installiert

Apple hat eine weitere Reihe von Änderungen an seinem App Store und seinen iPhone- und iPad-Richtlinien in der Europäischen Union angekündigt. Nach der Öffnung von iPhones für alternative App-Stores mit iOS 17.4 erweitert der Hersteller die Standard-App-Kontrollen, macht zusätzliche Standard-Apps löschbar und aktualisiert den Browser-Auswahlbildschirm. Auch der App-Store soll gelöscht werden können – allerdings macht der Hersteller die Wiederinstallation möglichst einfach.

iPhone und iPad: Browserwahlfenster auch bei Migration von altem auf neues iPhone

Der EU gingen Apples Zugeständnisse in Bezug auf den Digital Markets Act (DMA) nicht weit genug, wie EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager unter anderem im Juni 2024 deutlich machte. Nun öffnet Apple seine Plattformen für iPhones und iPads weiter, was eine Reaktion auf den Druck der EU sein dürfte.

Zur weiteren Öffnung von iOS und iPads in der EU gehört laut Apple ein neues Browser-Auswahlmenü, in dem Nutzer:innen aus zwölf in zufälliger Reihenfolge angezeigten Apps wählen können. Dazu gehören neben Apples Safari auch Chrome, Edge und andere.

Die komplette Liste an wählbaren Browsern:

Aloha

Brave

Chrome

DuckDuckGo

Ecosia

Edge

Firefox

Web@Work

Onion Browser

Opera

Safari

you.com

Apple erklärt, dass der neue Auswahlbildschirm auch dann erscheint, wenn Nutzer:innen in iOS 17.4 Safari als Standardbrowser ausgewählt hatten und sie den Apple-Browser nach dem später erscheinenden Update zum ersten Mal öffnen. Dagegen werde der Auswahlbildschirm nicht angezeigt, wenn ein:e Nutzer:in bereits einen anderen Browser als Safari als Standard eingestellt habe.

Auch beim Wechsel auf ein neues Gerät werden Nutzer:innen das Browser-Auswahlmenü eingeblendet, wenn (und nur wenn) der zuvor gewählte Standardbrowser Safari war. Mit der Schnellauswahl sei es nicht getan: Nutzer:innen müssten die komplette Liste durchscrollen, bevor sie ihre Wahl bestätigen könnten.

Standard-App-Auswahl auf iPhones und iPads wird erweitert

Zusätzlich zu den Änderungen der Browserwahl führt Apple auch Änderungen an den Standardeinstellungen für weitere Apps ein. Mit einem zukünftigen Update von iOS 18 und iPadOS 18 soll in den Einstellungen ein neuer Bereich „Standard-Apps“ integriert werden. In diesem sollen Nutzer:innen künftig ihre Standardeinstellungen verwalten können.

Bislang können Standard-Apps wie der Browser, die Mail-App, der App-Marktplatz und kontaktlose Apps festgelegt werden. Im Laufe des Jahres kommen laut Apple zahlreiche weitere Optionen hinzu: Nutzer:innen können dann etwa die Standardeinstellungen für Telefonanrufe, Nachrichten, Passwort-Manager, Tastaturen und Spam-Filter festlegen.

Im Laufe des Frühjahrs 2025 kommen laut Apple in der EU weitere Optionen in iOS und iPadOS hinzu: Nutzer:innen können dann auch festlegen, welche Navigations-Apps und Übersetzungs-Tools sie als Standard nutzen möchten.

Löschbare Apps: EU entkernt Apples iPhones und iPads weiter

Darüber hinaus wird es Nutzer:innen auch möglich sein, Apples App Store, die Nachrichten-App, die Standard-Kamera-App, Fotos und Safari komplett von ihren iPhones und iPads zu löschen. Mit diesem Schritt zwingt die EU gewissermaßen dazu, elementare Teile des Apple-Ökosystems von iPhones und iPads zu entfernen und gewissermaßen zu „entkernen“. Lediglich die Einstellungen und die Telefon-App können laut Apple nicht gelöscht werden.

Auf Anfrage erklärt Apple, wie Nutzer:innen den App-Store auf ihre iPhones und iPads zurückholen können:

„Wenn ein Benutzer den App-Store erneut herunterladen möchte, kann er dies im Abschnitt „App-Installation“ in den Einstellungen tun. Die anderen Apps können über den App-Store neu installiert werden.“

Fraglich ist, wann in der EU mit den neuen KI-Funktionen für iPhones, iPads und Macs zu rechnen ist. Denn der Hersteller hatte sich im Juni unter anderem gegen die Integration von Apple Intelligence in der EU entschieden. Neben Apple Intelligence bleiben auch andere Funktionen wie iPhone-Mirroring außen vor.

Apple erklärte: „Wir sind besorgt, dass die Interoperabilitätsanforderungen des DMA uns dazu zwingen könnten, die Integrität unserer Produkte in einer Weise zu beeinträchtigen, die die Privatsphäre und Datensicherheit der Nutzer:innen gefährdet“.