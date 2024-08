Mehr als iPhone 16: Was wir vom Apple-Event erwarten können

Alle Jahre wieder nutzt Apple den September, um passend zum Weihnachtsgeschäft die neueste iPhone-Generation zu präsentieren. Auch in diesem Jahr wird es wieder der Fall sein, wenngleich sich noch um den endgültigen Event-Termin gestritten wird.

Anzeige Anzeige

Das iPhone 16 Pro und Pro Max könnten mit größeren Bildschirmen für Aufsehen sorgen, doch im Zuge des September-Events werden weitere neue Produkte erwartet, die größere Änderungen mit sich bringen sollen. Das plant Apple angeblich:

iPhone 16: Größere Bildschirme für das Pro und neue Buttons

In diesem Jahr sollen die Neuerungen für das iPhone 16 angeblich moderat ausfallen. Schaut man sich aber an, was die Gerüchteküche so hergibt, dann klingen die kommenden Smartphones nicht unspannend:

Anzeige Anzeige

So wird zum einen damit gerechnet, dass Apple die nächste iPhone-Pro-Generation mit größeren Bildschirmen ausstatten könnte: Anstelle der 6,1- respektive 6,7-Zoll-Displays können wir uns auf 6,3 und 6,9 Zoll einstellen. Zudem könnten die Bildschirmrahmen noch einmal reduziert werden.

Weitere Gerüchte besagen zudem, dass die nächste iPhone-Generation unter anderem allesamt die mit dem iPhone 15 Pro eingeführt Aktionstaste bekommen und zusätzlich einen weiteren Button, der als Kameraauslöser genutzt werden soll.

Anzeige Anzeige

Weiter sollen alle Modelle einen leistungsstarken Prozessor erhalten, damit Apple Intelligence, Apples KI-Plattform, auch auf den Basisgeräten genutzt werden kann. Für europäische Nutzer:innen muss Apple sich jedoch erst einmal mit der EU einigen.

Apple Watch Series 10/X und Watch Ultra 3

Neben neuen iPhones können wir uns in diesem Jahr womöglich auf ein etwas größeres Update der Apple Watch einstellen: denn in diesem Jahr feiert die Smartwatch ihr zehnjähriges Jubiläum. Anlässlich des runden Geburtstags plant der Konzern angeblich eine „Watch X“, mit der die Uhr ein großes Design- und Funktionsupdate erhalten soll.

Anzeige Anzeige

Es heißt, die Watch Series 10 könnte ein dünneres Gehäuse und größere Bildschirme erhalten. Angeblich soll das große Modell ein zwei Zoll-Display bekommen und damit größer werden als die Watch Ultra.

Begleitet werden soll die neue Optik durch neue Funktionen. Es heißt, sie könne unter anderem Bluthochdruck und Schlafapnoe erkennen. Diese neuen Features sollen Träger:innen warnen, wenn die Uhr entsprechende Symptome erkennt, und Folgeuntersuchungen vorschlagen.

Bei der Watch Ultra 3 wird kein größeres Designupdate erwartet, allerdings dürfte die teuerste Uhr im Portfolio die gleichen Sensoren und Funktionen wie die Watch 10 bekommen.

Anzeige Anzeige

Auch die Watch SE könnte ein größeres Update erhalten, speziell für Kinder konzipiert sein. Statt Aluminium- könnte die nächste SE-Generation bunte Kunststoffgehäuse erhalten.

Drei Jahre nach Einführung der Airpods 3 wäre es Zeit für einen Nachfolger der Apple-Ohrstöpsel. Im Zuge des September-Events könnte es so weit sein. Und mit den Airpods 4 soll der Hersteller einem Bericht aus zuverlässiger Quelle eine neue Strategie fahren.

Statt eines Modells soll Apple an zwei Airpods-4-Varianten in der Pipeline haben, die sich hinsichtlich Ausstattung und Preis unterscheiden. Wie Bloomberg berichtet, sollen die Versionen ein ähnliches Design haben, sich aber in mindestens einem relevanten Aspekt unterscheiden: Das teurere Modell soll mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) ausgestattet sein, das günstigere ohne. Ob Apple das offene Kopfhörerdesign ohne Silikon-Ohrstöpsel beibehält oder eine neue Form verfolgt, ist unklar.

Anzeige Anzeige

Zudem ist naheliegend, dass die Airpods 4 einen Ladecase mit USB-C-Anschluss bekommt. Die Airpods Pro 2 wurde schon 2023 mit einem neuen Ladecase versehen.

Auch die Over-Ear-Kopfhörer Airpods Max konnten ein Update erhalten. Große Änderung soll der Hersteller den ANC-Headphones aber nicht angedeihen. Mehr als USB-C und neue Farben sind womöglich nicht drin.

Apple Intelligence: iOS 18 und Co. bekommen ein Releasedatum

Im Zuge des September-Events verrät Apple außerdem erfahrungsgemäß, wann die großen Updates auf iOS 18, iPadOS 18 und watchOS 11 für alle freigegeben werden. In der Regel erscheinen die neuen OS-Versionen eine knappe Woche nach der Veranstaltung.

Anzeige Anzeige

Leider werden europäische Nutzer:innen bis auf Weiteres auf Apples großen AI-Push verzichten, da der Hersteller im Clinch mit der EU liegt. Zudem soll im September mit iOS 18 wenig von Apple Intelligence an Bord sein. Erst mit iOS 18.1 scheint Apple den KI-Schub starten. Das Update könnte erst im Oktober erscheinen.