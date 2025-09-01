Anzeige
News
„Awe dropping“: Apple kündigt iPhone-17-Event für 9. September an

Apple präsentiert Anfang nächsten Monats seine neuen Handys. Das Unternehmen verschickte am Dienstagabend Einladungen für eine Online-Veranstaltung. Das Motto: „Awe dropping“ – „Ehrfurcht gebietend“.

1 Min.
„Awe dropping": Apple kündigt iPhone-17-Event für 9. September an

iPhones in Apple-Laden: Im September stellt der Konzern neue Modelle vor. (Bild: Shutterstock/Wongsakorn 2468)

Die nächste Präsentation beginnt am 9. September um 19 Uhr deutscher Zeit und wird live gestreamt, wie Apple auf seiner Website ankündigt. Bei der Veranstaltung will Apple voraussichtlich vier neue iPhone-Modelle der 17er-Reihe vorstellen. Neben einem neuen Standardmodell mit verbesserter Technik sind zwei Profimodelle (Pro und Pro Max) mit optimierter Kameratechnik zu erwarten.

Als Neuheit könnte ein besonders flaches Modell namens iPhone 17 Air erscheinen, das laut Branchenbeobachtern das bislang dünnste iPhone werden und in Konkurrenz zum Samsung Galaxy S25 Edge treten soll. Alle neuen iPhones sollen mit dem schnelleren A19-Chip ausgestattet sein, die Pro-Modelle mit einem leicht schnelleren. Zudem plant Apple neue Hüllen für die Geräte aus dem Material „TechWoven“, die erstmals auch einen Lanyard aufnehmen können.

Neue Apple Watch mit erweiterten Funktionen

Auf dem Event dürften auch bis zu drei neue Apple-Watch-Modelle vorgestellt werden. Die Apple Watch Ultra soll Berichten zufolge nach zwei Jahren ohne größere Änderungen neue Sensoren und Funkfunktionen erhalten.

Die Series 11 wird mindestens einen schnelleren Prozessor bekommen. Beobachter halten auch die Einführung von Blutdruckmessungen für möglich, allerdings vermutlich nur zur Erkennung von Abweichungen von Standardwerten. Zudem könnte eine neue Einsteiger-Apple-Watch mit Kunststoffgehäuse präsentiert werden, die schon im letzten Jahr erwartet worden war.

Weitere Hardware folgt im Oktober

Neue iPads wird Apple voraussichtlich erst später im Jahr zeigen. Für 2025 werden unter anderem ein iPad 12, ein iPad Pro mit M5-Chip und neue mini-Modelle erwartet, zu denen bereits interne Prozessorleaks aufgetaucht sind.

Bei den MacBook-Computern rechnen Experten erst im kommenden Jahr mit neuen Pro-Modellen, ein neues Einsteiger-MacBook könnte jedoch noch 2025 erscheinen. Auch eine neue Variante der Vision Pro könnte in Planung sein. Wahrscheinlich für das September-Event sind außerdem neue AirPods-Ohrstöpsel.

