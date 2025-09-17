Mensch, Natur und Technik sind im Einklang. In der Bildsprache von Frutiger Aero ist die Welt noch in Ordnung. (Bild: Sergey Nivens / Shutterstock)

Apples Liquid-Glass-Design ist im Internet heiß diskutiert. Einige finden die neue Nutzeroberfläche auf den Apple-Geräten nervig. Andere erinnert das Design an die frühen 2000er-Jahre. Damals war Frutiger Aero auf so gut wie jedem Gerät zu finden. Windows Vista, das erste iPhone und selbst die Nintendo Wii – all diese Geräte gehörten zur damaligen Tech-Design-Bewegung. Wie auch bei iOS 26 und Co. finden viele die damalige Gestaltung überfordernd. Doch die Gen Z scheint das anders zu sehen. Auf Tiktok haben die Videos zum Hashtag #frutigeraero über 416 Millionen Aufrufe. Doch was macht das Design so besonders, dass die Gen Z es derart abfeiert?

Aqua-Elemente, sattgrüner Rasen: Das ist Frutiger Aero

Schon der Windows-XP-Hintergrund Bliss gibt erste Eindrücke, was Frutiger Aero ausmacht. Der Rasen des Bildes ist sattgrün, der Himmel blau, die Welt ist schön. Doch Frutiger Aero geht noch einen Schritt weiter. Auch Aqua-Elemente wie Blasen, Wasserspritzer oder Fische und Delfine sind gern gesehen. Schmeißt man all diese Elemente nun in die technischen Designs der 2000er, kommt ein futuristischer Mix zustande, der genau diese Zeit ausmacht.

Besonders bemerkbar macht sich die Ästhetik in der UX-Gestaltung der Betriebssysteme. App-Icons stechen durch einen extremen 3D-Look hervor. Jedes einzelne Element besteht nur aus glänzenden Texturen. Auch die Fenster bei Windows Vista sehen fast aus wie glossy Glaskästen. Die gerundeten Ecken machen die Benutzeroberfläche sanfter und leicht futuristisch. Sowohl die gläsernen Texturen als auch der 3-D-Look mit Hintergrundunschärfe finden sich bei Liquid Glass wieder. Der Name verrät es: Durch die morphenden Glas-Boxen ähnelt Liquid Glass auch etwas den Aqua-Elementen von Frutiger Aero. Hintergrundbilder mit den intensiven Grün- und Blautönen und Aurora-Linien sorgen für das gewisse Extra. Doch das Design-Rabbithole geht noch tiefer.

Wer sich an die ersten iPhones erinnert, weiß: Das Icon der Youtube-App ist nicht etwa das Logo der Videoplattform, sondern ein Kasten eines alten Retrofernsehers. Der sogenannte Skeuomorphismus ist typisch für die Gestaltung zu dieser Zeit. Unter dem Begriff versteht man die optische Annäherung von digitalen Objekten an bereits real existierende Dinge. Als in den 2000ern die Technik immer mehr in den Mittelpunkt rückte, versuchten Designer:innen, mithilfe von Skeuomorphismus digitale Benutzeroberflächen realitätsnah nachzubauen, um sie verständlicher zu gestalten. Auch Liquid Glass scheint die User:innen auf neue Technik vorzubereiten. Schon in der Ankündigung der Design-Sprache gab Apple zu, dass die Benutzeroberfläche mit der Apple Vision Pro im Hinterkopf gestaltet wurde.

„Aero“ bezieht sich auf die Benutzeroberfläche Windows Aero

Elemente wie Skeuomorphismus finden sich in fast allen Tech- und UX-Designs der 2000er-Jahre wieder. Laut Sofi Lee vom Consumer Aesthetics Research Institute (Cari), einer Onlinegemeinschaft, die sich mit der Erforschung der visuellen Ästhetik in der Consumer-Culture beschäftigt, geht die Ära der Ästhetik von 2005 bis 2013. Sie prägte den Begriff als Erste, der sich aus zwei wichtigen Elementen der Zeit zusammensetzt: Das Wort Frutiger bezieht sich auf eine gleichnamige Schriftart, die zu der Zeit sehr häufig verwendet wurde. Aero bezieht sich auf Windows Aero, die Standard-Benutzeroberfläche der damaligen Windows-Betriebssysteme Vista und 7.

Anfang der 2010er wurde Frutiger Aero immer unbeliebter und die fröhlichen Delfine und realitätsnahen 3D-Icons wichen immer flacheren Designs. 2012 ersetzte Windows das Aero-Design durch die minimalistischen Kacheln von Windows 8. Der Retro-Fernseher von Youtube wurde im selben Jahr verworfen und durch ein einfaches Logo ersetzt. Ein Jahr später wurde das ganze iOS-Design noch einmal eine Spur minimalistischer. Doch seit ein paar Jahren erlebt Frutiger Aero ein Revival. Besonders die Gen Z feiert auf Tiktok das übertriebene Design.

Mehr als Nostalgie: „Frisches Glas Wasser fürs Gehirn“

Viele Vertreter:innen der Gen Z sind mit der Technik und den Elementen dieser Ästhetik aufgewachsen. Stolz präsentieren sie auf X (ehemals Twitter) beispielsweise ihre Frutiger-Aero-Lampen mit blauem Licht und tropischen Fischen, die sich bewegen.

Doch es ist nicht nur die nostalgische Erinnerung an die Kindheit, weshalb die Gen Z so begeistert von der Ästhetik ist. User @trytogoback beschreibt das Design als „frisches Glas Wasser für das Gehirn“. Es sorgt mit den bunten Farben nämlich bei vielen für ein optimistisches Gefühl. Die Natur- und Zukunftselemente erwecken den Anschein einer Zukunft, in der Technik und Natur zusammenarbeiten. Ein weiteres Tiktok-Video fasst die Rückkehr der Ästhetik eher pessimistisch zusammen: „Frutiger Aero ist die Zukunft, die uns versprochen und nie geliefert worden ist.“