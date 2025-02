Apple soll an humanoiden Robotern arbeiten: Das steckt dahinter

Apple soll sowohl an humanoiden als auch an nicht-menschenähnlichen Robotern arbeiten. Dies berichtete der gewöhnlich gut unterrichtete Analyst Ming-Chi Kuo bei X. Laut dem Insider soll der Konzern sie für sein zukünftiges Smart-Home-Umfeld vorsehen.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Apple-Roboter: Keine Markteinführung vor 2028

Die Forschung befindet sich laut Ming-Chi Kuo in einem frühem Stadium, in der Proof-of-Concept-Phase (PoC). Die Zeitspanne, die Apple normalerweise vom PoC zum offiziellen Start braucht, variiere, so der Analyst. Vor 2028 erwartet er keine Massenproduktion der Apple-Roboter. Vorher wurde über eine Marktreife von Robotikelementen bereits in den Jahren 2026 oder 2027 spekuliert worden.

In der PoC-Phase experimentiert Apple normalerweise mit Ideen und prüft, ob sie überhaupt praktikabel sind. Auch das faltbare iPhone, über das in der Branche viel geraunt wird, soll sich in diesem Stadium befinden.

Anzeige Anzeige

Manche Produkte kommen nie über den Proof-of-Concept hinaus, gibt Kuo zu bedenken. Er erinnert an den berüchtigten Flop des Apple-Cars. Das Elektroautoprojekt stampfte das Unternehmen aus Cupertino nach 10 Jahren Forschung und Milliarden investierter Dollar 2024 ein.

Non-anthropomorph oder humanoid?

Konkrete Details zu Funktion und Aussehen der Roboter konnte Ming-Chi Kuo nicht nennen. Er merkte nur an, dass sich Apple seiner Erfahrung nach weniger auf eine menschenähnliche Optik der Roboter konzentriere, sondern mehr auf die Art und Weise, wie Menschen mit Robotern eine Verbindung aufbauen.

Anzeige Anzeige

Apple gab erst kürzlich ungewöhnlich offene Einblicke in seine Arbeit an nicht-anthropomorphen Robotern. In einem Forschungspapier und einem Video haben die iPhone-Macher im Januar 2025 einen lampenähnlichen Robo vorgestellt. Inspiriert wurden sie dabei offenbar von Luxo, dem Maskottchen des Trickfilm-Studios Pixar.

Anzeige Anzeige

Der Tischroboter folgt etwa den Gesten seiner Benutzer:innen oder führt Befehle aus. Wie in dem Paper zu lesen ist, geht es den Forscher:innen von Apple nicht nur um reine Funktionalität. Die Roboter sollen über ihre Bewegungen „Absichten, Aufmerksamkeit und Emotionen“ kommunizieren.

Dies soll die Interaktionen zwischen Mensch und Maschine verbessern. Denn: „Wie die meisten Tiere reagieren Menschen sehr empfindlich auf Bewegungen und subtile Veränderungen in der Bewegung.“ Zu humanoiden Robotern, an denen Apple offenbar ebenfalls arbeitet, ist aber noch ein weiterer Weg.

Mehr zu diesem Thema