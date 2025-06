Apple Intelligence auf der WWDC: Tim Cook muss jetzt endlich bei der KI abliefern

Ein Design mit vielen „gläsernen Elementen“ war auf der Keynote zur WWDC 2025 die Hauptsache, aber auch über Apple Intelligence wurde in Cupertino gesprochen. Dabei stand das KI-Paket bislang unter keinem guten Stern. So sorgten von Apple Intelligence zusammengefasste Notifications für Wirbel und die Arbeit an einer verbesserten Version von Siri nimmt mehr Zeit in Anspruch als sich Apple vorab ausgerechnet hatte. Erst 2026 soll die kluge Sprachassistenz zur Verfügung stehen. Bis dahin reicht Siri auch die einfachsten Anfragen an ChatGPT weiter. Kurzum: Man könnte zu der Meinung gelangen, dass die Konkurrenz dem iPhone-Konzern davonzieht.