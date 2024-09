Apple Intelligence: Das ist der Mindest-Speicherplatz, den das iPhone braucht

In den USA wird der erste Teil des KI-Pakets Apple Intelligence auf iPhone 15 Pro, Pro Max und den neuen iPhone-16-Modellen mit iOS 18.1 landen. Das Update soll im Oktober veröffentlicht werden. In einer neuen Beta-Version gibt der Hersteller nun an, wie viel Speicherplatz auf kompatiblen Geräten allein für Apple Intelligence frei sein muss. Langfristig dürfte das KI-Modell noch mehr Speicher fressen.

Anzeige Anzeige

Apple Intelligence auf dem iPhone: Ab 4 Gigabyte gehts los

Mit dem Update auf iOS 18.1 Beta 5 liefert Apple über den Changelog Informationen über die Speicheranforderungen für Apple Intelligence. Laut 9 to 5 Mac sind für das KI-Paket mindestens vier Gigabyte Flashspeicher erforderlich.

So heißt es im Dokument, dass Apple Intelligence auf dem iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, allen iPhone-16-Modellen sowie iPad und Mac Modellen mit M1 und höher verfügbar“ sein wird. „iPhone-Geräte benötigen 4 Gigabyte Speicherplatz.“

Anzeige Anzeige

Die Speicherangabe ist allerdings mit einer Fußnote versehen. Die besagt, dass es sich bei dem erforderlichen Apple-Intelligence-Speicher lediglich um die anfängliche Größe handelt. Wir erinnern uns: Apple Intelligence wird über die nächsten Monate hinweg um die zur WWDC 2024 angekündigten Funktionen erweitert.

iOS 18.1 Beta 5: Keine Info zum KI-Speicher auf EU-Geräten

Viele dieser Details liefert der Hersteller offenbar nur in den USA. Auf unserem Testgerät heißt es lediglich: „Apple Intelligence ist auf dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max verfügbar. Apple Intelligence ist derzeit nicht in der EU oder China verfügbar.“

Anzeige Anzeige

Selbst die neuen iPhone-16-Modelle, iPads und Macs verschweigt der Hersteller hierzulande. Dass Apple der erforderliche Zusatzspeicher Intelligence nicht erwähnt wird, überrascht wenig, denn derzeit steht nicht fest, wann der Hersteller die Funktionen auf EU-Geräte bringen wird. Der Hersteller befindet sich noch in Verhandlungen mit der EU.

128 Gigabyte: iPhone-Standardspeicher könnten langfristig knapp werden

Angesichts dessen, dass der Apple-Intelligence-Speicher zum Speicherplatz für iOS, der schon über zehn Gigabyte beträgt, addiert wird, dürfte es langfristig mit dem derzeitigen Standardspeicher von 128 Gigabyte eng werden. Beim Test des Pixel 9 Pro hatten wir auch schon diese Frage aufgeworfen, ob 128 Gigabyte für ein KI-Smartphone nicht zu wenig seien. Denn auch Google setzt sukzessive auf KI-Funktionen, die auf dem Smartphone ausgeführt werden.

Anzeige Anzeige

Sicher: Es ist unklar, wie viel Speicher Apple Intelligence mit der Zeit noch benötigen wird, da in den kommenden Monaten noch allerhand Zusatzfunktionen hinzukommen, sollte man vorsorglich beim iPhone-Neukauf mindestens zur 256-Gigabyte-Variante greifen. Dies ist übrigens schon beim iPhone 16 Pro Max (unser Test) die Standardgröße. Beim Arbeitsspeicher hat Apple in diesem Jahr alle neuen Modelle schon einheitlich mit acht Gigabyte RAM versehen. Für iPhones ist das viel.