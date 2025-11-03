Apple Intelligence: Macht Google Gemini Siri künftig schlauer?

Gemeinsam mit Apple Intelligence wurde eine smartere Version von Siri angekündigt. Darauf warten Nutzer bis heute. (Foto: Camilo Concha/Shutterstock)

Apple hat sich offenbar für Googles Gemini-KI als technische Grundlage für die neue Siri-Version entschieden. Wie Bloomberg-Reporter Mark Gurman in seinem Power-On-Newsletter berichtet, soll in diesem Jahr ein interner „Kochwettstreit“ zwischen Google und dem Claude-Entwickler Anthropic stattgefunden haben. Google konnte sich dabei durchsetzen. Das Unternehmen soll ein speziell angepasstes Gemini-Modell für Apple bereitstellen, das auf Apples KI-Cloudservern läuft.

Anzeige Anzeige

Ein wichtiger Faktor für die Entscheidung zugunsten von Google waren bestehende Verträge zwischen den Unternehmen. Google zahlt Apple mindestens 20 Milliarden US-Dollar jährlich, um als Standard-Suchmaschine auf Apple-Geräten vorinstalliert zu sein. Diese Vereinbarung bleibt nach einem positiven Gerichtsurteil für Google in einem US-Kartellverfahren vorerst bestehen. Die Nutzung von Gemini gilt daher nur als weiterer Schritt – Apple bekommt hier womöglich Rabatt.

Trotz der Nutzung von Google-Technologie plant Apple offenbar nicht, die Kooperation den Nutzer:innen gegenüber transparent zu machen. Laut Gurman wird Siri auch nicht „mit Google-Diensten und Gemini-Funktionen wie unter Android“ ausgestattet. Die Partnerschaft soll vielmehr dafür sorgen, dass Siri moderne KI-Funktionen bieten kann, ohne dass Nutzer das gewohnte Apple-Interface hinter sich lassen müssen.

Anzeige Anzeige

Schrittweise Einführung der neuen Siri-Funktionen

Die Lage im Apple-Intelligence-Team bleibt indes angespannt. Immer wieder verlassen hochrangige Mitarbeiter das Team. Technisch sollen Apples eigene KI-Modelle noch nicht mit Gemini, GPT-5 oder Claude 4.5 konkurrieren können, was die Zusammenarbeit mit externen Anbietern notwendig macht.

Diese Kooperation unterscheidet sich von Apples offener Zusammenarbeit mit OpenAI, dessen ChatGPT auf Wunsch in iOS, iPadOS oder macOS zurategezogen werden kann. Der Konzern plant ähnliche Schnittstellen für Gemini oder Claude, die aber wiederum parallel zur verbesserten Siri angeboten werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Einführung der neuen Siri erfolgt vermutlich in mehreren Phasen. Im Frühjahr 2025 ist zunächst eine kontextsensitive Assistenzfunktion geplant, die mit Apps interagieren und Bildschirminhalte auswerten kann – das ist bereits seit bald anderthalb Jahren angekündigt. Eine vollständige „LLM-Siri“ mit Gemini-Technologie könnte erst später folgen, sofern Apple den Entwicklungsprozess nicht beschleunigt. Der Konzern hat kürzlich betont, weiterhin stark in KI zu investieren und offen für Übernahmen zu sein. Problem: Viele KI-Firmen sind sehr hoch bewertet und Apple gilt trotz gut gefüllter Kriegskasse als eher geizig bei Aufkäufen.