Apples neues iPad Pro mit M5: Nicht nur der Prozessor soll schneller werden

Die Arbeit mit dem iPad war lange nur möglich, wenn man sich selbstständig Mittel und Wege gesucht hat, um die Limitierungen des Betriebssystems zu umgehen. Seit iPadOS 26 ist das vorbei. Schließlich laufen Apps jetzt auch auf dem Tablet in frei beweglichen Fenstern. Echtes Multitasking ist nicht mehr jenen vorbehalten, die sich mit dem komplizierten Stage Manager auseinandersetzen wollen. Erstmals ergibt es also auch von Anfang an Sinn, dass Apple ein iPad wie das neue iPad Pro mit demselben M5-Prozessor ausstattet, der auch im neuen Macbook Pro steckt.

Same, same, aber schneller

Äußerlich bleibt bei den neuen Modellen mit 11- und 13-Zoll-Bildschirm alles beim Alten. Das überrascht nicht. Erst 2024 hatte Apple das iPad Pro deutlich dünner gemacht. Die Zeiten, in denen es schon im Jahr darauf ein neues Design zu sehen gibt, sind lange vorbei.

Das Hauptaugenmerk bei den 2025er-Geräten liegt entsprechend auf der Performance. Die neuen Tablets sollen dank des neuen M5-Chips KI-Aufgaben besonders flott meistern. Laut Apple ist der Prozessor in diesem Bereich 3,5-mal schneller als der M4 – genau wie im neuen Macbook Pro. Allerdings kommt es darauf an, welche Variante ihr kauft. In den günstigeren Modellen mit weniger Speicher verfügt der M5 nur über neun Rechenkerne. Bei den Varianten mit ein und zwei Terabyte Speicher sind es zehn. Sie sind mit vier statt nur drei Performance-Kernen für die schweren Aufgaben ausgestattet. Beim Speicher hat Apple nach eigenen Angaben die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten erhöht.

Darüber hinaus sollen Nutzer:innen von einer höheren Bandbreite für den gemeinsamen Arbeitsspeicher profitieren. Im Vergleich mit der Vorgängergeneration spricht Apple von einem Zuwachs von „fast 30 Prozent“. Auszahlen soll sich das eben bei den neuen Multitaskingfunktionen des Betriebssystems. Dabei dürfte auch zum Tragen kommen, dass die Geräte mit 256 und 512 Gigabyte Speicher nun standardmäßig auf zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher zugreifen können. Vorher waren es nur acht. Einen Aufpreis verlangt Apple dafür nicht. Die teureren Modelle mit ein und zwei Terabyte Speicher greifen weiterhin auf 16 Gigabyte gemeinsamen Arbeitsspeicher zu.

iPads laden schneller, wenn das Geld stimmt

Schneller geht es auch beim Surfen. Erstmals sind die Pro-iPads mit Wi-Fi 7 kompatibel. Das neue Macbook Pro setzt noch auf das ältere Wi-Fi 6e. Zu Hause setzt natürlich einen entsprechenden Router voraus. Die Geräte mit Mobilfunk sollen von Apples eigenem C1X-Modem profitieren, das laut Hersteller bis zu 50 Prozent schnellere Datenverbindungen ermöglichen und effizienter arbeiten soll. Online geht es über den Mobilfunkstandard 5G.

Erstmals profitieren die Apple-Tablets auch von einer Schnellladefunktion. In 30 Minuten sollen sie bis zu 50 Prozent laden können. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Netzteil mit hoher Leistung. Apple selbst führt ein Modell mit 70 Watt ins Feld, das das Unternehmen für 65 Euro extra verkauft. Ein weiteres Netzteil schafft es nun auch nach Deutschland. Das liefert bis zu 60 Watt und kostet 45 Euro.

Weil sich der Formfaktor der iPads nicht ändert, sind sie mit dem gängigen Zubehör kompatibel. Hier ändern sich die Preise nicht. Für den Apple Pencil Pro werden 149 Euro fällig, für das Magic Keyboard für die 349 (11 Zoll) oder 399 Euro (13 Zoll).

Die iPads selbst gibt es in Schwarz und Silber ab 1.099 Euro für kleinere und 1.449 Euro für die größere Variante. Die Vorbestellerphase beginnt ab sofort, die Auslieferung soll ab dem 22. Oktober erfolgen.