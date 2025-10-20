Unbeliebtes iPhone Air? Apple soll die Produktion drosseln
Schon vor der Präsentation der iPhone-17-Reihe bei Apples „Awe-Dropping“-Event Anfang September 2025 hatte sich abgezeichnet, dass das schlanke iPhone Air die Erwartungen nicht erfüllen könnte. Marktanalysen zeigten, dass Kund:innen das Gerät mit Skepsis betrachten.
iPhone Air: Nachfrage wohl unter den Erwartungen
Die Befürchtungen bestätigten sich dann beim offiziellen Release Mitte September. Während die Lieferzeiten bei dem regulären iPhone 17 und den beiden Pro-Modellen wegen der hohen Nachfrage schnell auf einige Wochen stiegen, blieb das iPhone Air verfügbar. Heißt: Die Nachfrage war nicht annähernd so hoch wie von Apple erwartet.
Das dürfte jetzt Konsequenzen haben, wie das südkoreanische Portal The Elec unter Berufung auf eine Analyse der japanischen Investmentbank Mizuho Securities berichtet. Demnach soll Apple die Produktion des iPhone Air drastisch drosseln wollen.
Produktion wird um eine Million Air gedrosselt
Laut Bericht sollen bis Ende 2025 rund eine Million iPhone Air weniger als zuvor geplant produziert werden. Allerdings verkaufen sich die anderen Geräte aus der iPhone-17-Reihe so gut, dass Apple hier die Produktion ankurbeln muss.
Insgesamt sollen statt 88 Millionen satte 94 Millionen iPhone-Smartphones produziert werden. Besonders beliebt ist offenbar das iPhone Pro Max, dessen Produktion um vier Millionen Geräte gesteigert werden soll. Die neue iPhone-Generation, so Branchenbeobachter:innen, verzeichne damit das größte Wachstum seit der Corona-Pandemie.
Apple-Aktie steigt in Richtung Allzeithoch
Eine Entwicklung, die auch an der Börse positive Reaktionen auslöst. Nach einem zwischenzeitlichen Einbruch wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump nähert sich die Apple-Aktie wieder ihrem Ende 2024 erreichten bisherigen Allzeithoch.
Aber woran könnte es liegen, dass von Apple-Chef Tim Cook als äußerst innovativ bezeichnete iPhone Air bei den Konsument:innen nicht ankommt? Ein möglicher Grund: das Preis-Leistungs-Verhältnis. Schließlich kostet das iPhone Air rund 250 Euro mehr als das teils besser ausgestattete iPhone 17.
Warum das iPhone Air nicht gekauft wird
Dass das iPhone Air besonders schlank und leicht – und dabei zugleich ziemlich robust – ist, kann offenbar die Nachteile bei Akku- oder Kamera-Ausstattung nicht aufwiegen.
Interessanterweise gibt es aber einen Markt, auf dem das iPhone Air einen überraschenden Erfolg feiern kann: China. Hier soll das Gerät laut 9to5Mac schon wenige Minuten nach dem Verkaufsstart komplett ausverkauft gewesen sein.