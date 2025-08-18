Versteckte Preiserhöhung: Apple streicht 128-GB-Variante beim iPhone 17 Pro

Die Speicheroptionen für das iPhone 17 Pro beschränken sich nach jüngsten Informationen künftig auf drei Varianten: 256 GB, 512 GB und 1 TB. Bislang stehen beim iPhone 16 Pro vier Speichergrößen zur Auswahl, beginnend bei 128 GB. In Deutschland liegt der aktuelle Einstiegspreis bei 1.199 Euro.

Anzeige Anzeige

Der chinesische Leaker „Instant Digital“ bestätigt auf der Plattform Weibo frühere Gerüchte über eine Preiserhöhung um 50 Dollar für die Pro-Modelle und konkretisiert nun die geplanten Speicherkonfigurationen.

Komplette Preisstruktur der iPhone-17-Serie

Demnach gestaltet sich die Preisstruktur der gesamten iPhone-17-Serie in den Vereinigten Staaten künftig wie folgt:

Anzeige Anzeige

iPhone 17: 799 Dollar mit 128 GB – unverändert zum Vorjahr

iPhone 17 Air: 949 Dollar mit 128 GB – ersetzt das iPhone 16 Plus

iPhone 17 Pro: 1.049 Dollar mit 256 GB – 50 Dollar Aufschlag, wobei das aktuelle iPhone 16 Pro mit 256 GB 1099 Dollar kostet

iPhone 17 Pro Max: 1.249 Dollar mit 256 GB – „echte“ 50 Dollar Aufschlag ohne Ausgleich

Bewährte Preisstrategie von Apple

Die Vorgehensweise ist nicht neu für Apple. Bereits 2023 hatte der Hersteller beim iPhone 15 Pro Max den Einstiegspreis von 1.099 auf 1.199 Dollar angehoben und gleichzeitig die Basisausstattung auf 256 GB verdoppelt. Diese Strategie überträgt Apple nun offenbar auf das kleinere Pro-Modell, wobei die Erhöhung nur 50 statt 100 Dollar beträgt.

Die offizielle Vorstellung der iPhone-17-Serie wird für September 2025 erwartet. Bis dahin bleiben die genannten Spezifikationen und Preise Spekulation.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.