Gibt Apple eigene KI auf? Siri könnte bald mit ChatGPT oder Claude arbeiten

Schon zur WWDC 2024 hatte Apple angekündigt, den Sprachassistenten Siri mit künstlicher Intelligenz smart zu machen. Mittlerweile wurden die Pläne für KI-Siri aber auf 2026 zurückgeschoben. In der Zwischenzeit bleibt Siri weiterhin „dumm“ und kann nur in einigen Gebieten mit echten Stärken aufwarten. Um die neue Deadline wirklich einzuhalten, sucht Apple jetzt wohl händeringend nach einer zuverlässigen KI-Lösung.

Wird Siri dank ChatGPT oder Claude smart?

Laut Brancheninsider Mark Gurman von Bloomberg fährt Apple aktuell zweigleisig, um zum gewünschten Siri-Ziel zu gelangen. Einerseits trainiert ein Team eine interne KI, um den Sprachassistenten mit neuen Fertigkeiten auszustatten. Das Projekt trägt den Namen „Siri LLM“ und befindet sich schon länger in aktiver Entwicklung. Andererseits soll Apple erste Gespräche mit OpenAI und Anthropic führen, um ihre KI-Modelle für Siri nutzen zu können.

Demnach würde Apple eigene Versionen der KI-Modelle trainieren, die ChatGPT und Claude antreiben. Das Modell von Apple soll dann auf der hauseigenen Cloud-Infrastruktur laufen und somit Anfragen von Siri-Nutzer:innen bearbeiten. Noch befinden sich die Verhandlungen in einer sehr frühen Phase. Eine finale Entscheidung soll laut einem Apple-Insider erst 2026 fallen.

Die Bestrebungen, eine externe KI für Siri heranzuziehen, sollen dabei von dem Siri-Chef Mike Rockwell und dem Senior Vice President of Software-Engineering, Craig Federighi, ausgehen. In ersten Tests externer KI-Lösungen sollen dabei nicht nur Anthropics und OpenAIs Modelle zum Einsatz gekommen sein. Das Apple-Team soll auch Google Gemini für Siri in Betracht gezogen haben.

Nach den anfänglichen Tests hätte sich aber gezeigt, dass gerade Anthropics Modelle vielversprechende Ergebnisse abliefern. Die Nutzung von OpenAI-Modellen hätte den Vorteil für Apple, dass ChatGPT schon jetzt auf iPhones zum Einsatz kommt. Wenn ihr Siri eine Aufgabe stellt, die eine Suche im Internet erfordert, übernimmt die KI die Arbeit für den Sprachassistenten. Dementsprechend könnte es für Apple recht einfach sein, die Kooperation mit OpenAI weiter auszubauen, statt auf zwei verschiedene KI-Modelle zu setzen.

