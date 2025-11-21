Apple stellt kurioses iPhone-Zubehör vor: Für wen das Magsafe-Accessoire gedacht ist

Obwohl sich das Jahr dem Ende neigt, bringt Apple noch neue Produkte auf den Markt. Erst in jüngster Vergangenheit hat das Unternehmen mit der iPhone-Pocket eine Hommage an die eigene Firmengeschichte herausgebracht. Jetzt reiht sich das nächste kuriose iPhone-Zubehör in die Release-Liste ein. Dabei handelt es sich um einen besonderen Phone-Grip, den ihr an euer iPhone andocken könnt.

Hikawa Phone Grip: Für iPhone-User:innen mit körperlichen Einschränkungen

Der sogenannte „Hikawa Phone Grip“ wird nämlich mit Magsafe an eurem iPhone angebracht. Im Grunde handelt es sich um ein dickes Dreieck aus Silikon, das mehrere Wellen am Rand hat, um dort eure Finger abzulegen. Zudem geht ein Loch durch die gesamte Breite des iPhone-Grips, um einen Finger hindurchzustecken. Auf den ersten Blick erfüllt der neuartige Phone-Grip also ähnliche Funktionen wie ein Popsocket.

Tatsächlich steckt aber mehr dahinter. Zwar können den „Hikawa Phone Grip“ grundsätzlich alle iPhone-User:innen nutzen, doch hatten die Designerin, Bailey Hikawa, und Apple bei der Entwicklung Personen mit körperlichen Einschränkungen im Sinn. So heißt es von Hikawa auf der Produktseite des Grips: „Der Griff wurde durch einen ausführlichen Interview-Prozess entworfen, um die unterschiedlichsten Arten, ein iPhone zu halten, zu unterstützen und dabei zu helfen, es ruhig zu halten.“

Bei diesem Interview-Prozess wurden etwa Personen mit Behinderungen befragt, die ihre Muskelkraft, ihre Geschicklichkeit und die Kontrolle der Hand beeinträchtigen. Die Magsafe-Verbindung soll laut Apple einen sicheren Halt ermöglichen, aber sich auch mit körperlichen Beeinträchtigungen leicht entfernen lassen. Der Griff kann zudem horizontal und vertikal als Ständer genutzt werden.

Über Appke ist der „Hikawa Phone Grip“ vorerst nur in den USA verfügbar. Im Onlineshop kostet er knappe 70 US-Dollar. Wer hierzulande Interesse an dem Grip hat, kann einen Umweg über den offiziellen Onlineshop der Designerin gehen, der internationalen Versand bietet. Dort gibt es den Grip auch in anderen Farbvarianten. Zudem gibt es besonders ausgefallene Cases wie eine Spaghetti-Hülle oder ein iPhone-Case mit eingegossenen Uhren.

Kennt ihr diese iPhone-Funktionen schon?