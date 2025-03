Apple lässt Milliarden in Streaming-Dienst versinken – doch warum?

Einen Gewinn von 36 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 124,3 Milliarden Dollar – diese beeindruckende Zahlen hat Apple für das Schlussquartal 2024 gemeldet, das zugleich das erste Quartals des Geschäftsjahres des US-Konzerns ist. Fast die Hälfte des Umsatzes spielte einmal mehr das iPhone-Geschäft ein.

Anzeige Anzeige

Apple: Service-Geschäft brummt

Ebenfalls stark präsentierte sich der Services-Bereich, zu dem etwa die Umsätze mit iCloud Plus, App-Store-Käufe und das Werbegeschäft gehören. Auch die in Apple One gebündelten Dienste Apple Music, Fitness Plus oder Apple Arcade gehören zu diesem Bereich.

Hier findet sich allerdings auch das oben angesprochene Milliardengrab – oder wie The Verge schreibt, der einzige Abodienst, der Apple Verluste einbringt. Und das sind hohe Verluste. Einem Bericht von The Information zufolge kostet der Streamingdienst Apple TV Plus den Konzern über eine Milliarde Dollar pro Jahr.

Anzeige Anzeige

45 Millionen Abonnenten, aber hohe Verluste

Und das, obwohl der Dienst im Jahr 2024 erstmals die Zahl von 45 Millionen Abonnent:innen geknackt hat. Allerdings kann Apple TV Plus damit weniger als ein Prozent der gesamten monatlichen Streaming-Zuschauer:innen erreichen. Zum Vergleich: Netflix kommt auf 8,2 Prozent, wie aus Daten von Nielsen hervorgeht.

Für Ted Sarandos, den Co-CEO von Netflix, steht fest, dass es sich bei Apples Streaming-Anstrengungen vor allem Marketing handeln dürfte. Ansonsten ergebe das Ganze keinen Sinn. Es sei denn, so Sarandos, Apple sehe darin etwas, das die Konkurrenz nicht sehe. Schließlich würden dort ja sehr clevere Menschen arbeiten.

Anzeige Anzeige

Originalserien: Teuer erkaufter Erfolg

Apple sorgt zwar mit Originalserien wie Ted Lasso oder Severance immer wieder für Aufsehen. Allerdings ist dieser Erfolg teuer erkauft. Seit dem Start 2019 soll Apple jährlich fünf Milliarden Dollar in Filme und Serien für Apple TV Plus gepumpt haben – also mittlerweile über 20 Milliarden Dollar.

8 Bilder ansehen Schau dir jetzt Apples größte Produktflops in unserer Bildergalerie an Quelle: (Foto: Shutterstock/Drop of Light)

Angesichts der hohen Gewinne – im Geschäftsjahr 2024 standen fast 95 Milliarden Dollar zu Buche – scheint Apple das aber verkraften zu können. Zwar strich der Konzern das Budget von Apple TV Plus zuletzt leicht zusammen, von fünf auf 4,5 Milliarden Dollar, das Aus scheint aber nicht angedacht zu sein.

Anzeige Anzeige

Apple öffnet TV Plus für Android-Geräte

Was daran liegen dürfte, dass Apple seinen Streamingdienst tatsächlich vor allem zur Kund:innenbindung einsetzt – nämlich, um Nutzer:innen an seine Hardware zu binden. Allerdings hat Apple den Dienst erst im Februar 2025 auch für Android-Geräte verfügbar gemacht. Folgt jetzt doch der Angriff auf Netflix, Amazon und Disney?