Apples M5-Chip ist da: Brauche ich jetzt ein neues Macbook oder iPad?

Muss ein neues Macbook her oder tut es die hier gezeigte Variante mit dem M4-Prozessor auch noch? (Foto: t3n)

Zum Weihnachtsgeschäft hat Apple neue Hardware präsentiert. Pünktlich vor dem großen Fest liegen ein Macbook Pro und neue iPad-Pro-Modelle mit 11- und 13-Zoll-Bildschirmen in den Regalen. Alle drei eint: Im Inneren kommt der neue M5-Prozessor zum Einsatz. Der ist natürlich “sensationell schnell” und stellt einen großen Sprung bei der Arbeit mit KI-Anwendungen dar. Das verspricht zumindest der Hersteller. Während diese Angaben ohne Tests (noch sind die Geräte nicht verfügbar) noch reines Marketing sind, dürften sich Nutzer:innen auf der Suche nach einem neuen Gerät oder einem (sehr teuren) Weihnachtsgeschenk aber schon die Frage stellen: Greife ich jetzt hier zu?

Was auf den ersten Blick dafür spricht: Sowohl das Macbook Pro als auch das kleinere iPad Pro sind mit der Standardausstattung 100 Euro günstiger als die Modelle, die Apple im Vorjahr vorgestellt hat. Trotzdem sind die Geräte ab 1.099 Euro (iPad) und 1.799 Euro (Macbook) keine Mitnahmeartikel. Zumal beiden jetzt die Netzteile im Lieferumfang fehlen. Außerdem kommt es darauf an, was man mit der Apple-Hardware anfangen möchte.

Apples M5 mit Fokus auf KI-Anwendungen

Dazu muss man sich zunächst ansehen, was Apple über den neuen Prozessor erklärt. Der besteht aus jeweils zehn Rechen- und Grafikkernen. Die Rechenkerne unterteilen sich in vier Performance-Kerne für schwere Aufgaben und sechs Effizienz-Kerne fürs Alltägliche. Das deckt sich mit den Herstellerangaben zum M4. Zur gesteigerten Rechenleistung macht Apple wenig Angaben. Bei Multithread-Aufgaben sei der M5 15 Prozent schneller als sein Vorgänger (beim neuen Macbook Pro spricht Apple von 20 Prozent). Das bedeutet, dass der Chip rechenintensive Tasks etwas schneller erledigt.

Statt auf die reine Steigerung der Rechenleistung hat Apple den Fokus auf andere Bereiche gelegt. So verfügt jeder Kern der Grafikeinheit über einen sogenannten Neural Accelerator. Mit dessen Hilfe sollen mit dem M5 ausgestattete Geräte KI-Aufgaben schneller bewältigen können. Apple spricht von einer “bis zu 3,5-mal besseren Performance” im Vergleich mit dem M4. Zudem soll der Chip die Grafikleistung verbessern und besseres Raytracing bieten.

Doch was bedeuten diese Daten jetzt? Wichtig ist zunächst: Die erhöhte KI-Performance bezieht sich nicht auf Apps wie ChatGPT oder Google Gemini, bei denen die Rechenleistung in die Cloud ausgelagert wurde. Es geht um Anwendungen, die die Geräte lokal ausführen können. Dazu gehören neben den Funktionen von Apple Intelligence auch Apps, die auf Apples sogenanntes “Foundation Models Framework” setzen. Dieses ermöglicht Entwickler:innen, Apples Modelle für ihre Apps zu nutzen und KI-Funktionen offline anzubieten. KI-Anwendungen gewinnen zwar immer mehr an Bedeutung, möglich sind sie bei Apple allerdings erst seit dem Update auf iOS 26 und macOS Tahoe. Entsprechend ist die Zahl der Apps, die darauf setzen, noch gering.

Abseits davon hat Apple die Speicherbandbreite angepasst. Sie liegt jetzt bei 150 Gigabyte pro Sekunde (bei M4 waren es 120 GB/s) und soll dafür sorgen, dass Nutzer:innen schneller mit leistungshungrigen Apps und größeren KI-Modellen arbeiten können. Eine erhöhte SSD-Geschwindigkeit soll zudem bei der Arbeit mit großen Dateien wie Videoprojekten oder RAW-Bildern zum Tragen kommen.

Wann ein Upgrade lohnt und was die Alternativen sind

Ob sich ein Upgrade auf eines der neuen Geräte lohnt, hängt von vielen Faktoren ab. Zuerst solltet ihr euch darüber bewusst werden, wofür ihr ein neues Macbook oder iPad Pro überhaupt einsetzen wollt.

Szenario 1: Ein M4-Gerät ist bereits vorhanden

Selbst, wer viel mit KI-Anwendungen arbeitet, muss nicht sofort upgraden. Habt ihr zu Hause ein iPad Pro mit einem M4-Prozessor oder ein Macbook Pro mit diesem Chip (oder gar einer Pro- oder Max-Variante)? Dann muss für einen überschaubaren Zuwachs an Geschwindigkeit nicht sofort der neue Prozessor her. Die “alten” Geräte tun es auch noch und werden noch lange Jahre von Updates profitieren.

Szenario 2: Neugierig auf KI-Funktionen

Habt ihr Sorge, im Bereich der Künstlichen Intelligenz etwas zu verpassen? Das muss nicht sein. Apple Intelligence ist etwa auf Macs und iPads mit dem M1-Prozessor verfügbar. Selbiges dürfte für die Apps gelten, die Entwickler:innen mithilfe des Frameworks um KI-Funktionen erweitert haben. Sprich: Neugierige, die Apples weiteren Weg ins KI-Zeitalter mitverfolgen wollen und bereits über ein Gerät mit M-Chip verfügen, müssen nicht zwangsläufig wechseln.

Anders sieht es aus, wenn man vorhat, möglichst viele Apps auszuprobieren, die auf das Foundation Models Framework setzen. Dann könnte sich der Wechsel ob des Geschwindigkeitszuwachses lohnen.

Szenario 3: Gaming ist interessant

Bei der gestiegenen Grafikleistung könnten außerdem Gamer:innen hellhörig werden. Ein schickes Macbook mit guter Gaming-Performance? Klingt im ersten Moment gar nicht verkehrt. Doch zwar hat Apple seine Bemühungen, auf dem Gaming-Markt Fuß zu fassen, in den vergangenen Jahren intensiviert. Es sind aber nur eine Handvoll wirklich spannender Spiele für den Mac verfügbar. Dasselbe gilt fürs iPad. Dazu kommt, dass die Titel teilweise bereits seit Jahren für den PC und Konsolen verfügbar sind. Ganz klar: Rein fürs Gaming lohnt ein Mac trotz aller neuer Hardware nicht. Mit einem Gaming-PC oder einer Konsole ist man besser dran.

Szenario 4: Als Entwickler mehr Leistung

Anders liegt der Fall, wenn ihr das neue Macbook Pro für die Arbeit mit jenen großen KI-Modellen nutzen wollt, die Apple selbst beschreibt, oder ihr selbst Apps mit Zugriff auf das Foundation Models Framework entwickelt. In dem Fall könnte sich ein Upgrade lohnen, wenn ihr zu Hause oder im Büro einen Mac mit einem M3- oder einem älteren Prozessor (ohne Pro oder Max) habt. Allerdings lohnt es sich dann, zunächst die Testergebnisse abzuwarten, die Apples Versprechen auf die Wahrheit abklopfen.

Szenario 5: Wechsel von alter Hardware

Ihr habt einen älteren Mac mit M1- oder M2-Prozessor oder ein entsprechendes iPad zu Hause und wisst nicht ob ihr wechseln sollt? Dann macht euch klar, wofür ihr das Gerät im Alltag benutzt. Surft ihr auf dem iPad im Netz und spielt ab und zu mal ein Casual Game, haltet Notizen fest oder lest die digitale Zeitung? Dann lohnt ein Upgrade vermutlich nicht, denn dann profitiert ihr kaum von dem neuen Prozessor.

Ihr habt noch einen Intel-Mac und der kommt selbst bei Office-Aufgaben langsam ins Schwitzen? Dann klingt ein Wechsel sinnvoll. Das Macbook Pro mit M5-Chip muss es dann aber nicht sein. Ein Macbook Air mit M4 liefert euch in diesem Fall genug Leistung für die Arbeit und ist direkt bei Apple 700 Euro günstiger. Dasselbe gilt für alte iPads. Zum Surfen und Daddeln reicht eigentlich auch das normale iPad. Alternativ ist das iPad Air aus dem vergangenen Jahr eine gute Wahl, in dem der M3 taktet. Hier warten noch viele Jahre lang Updates auf Käufer:innen.

Zu den kommenden Aktionstagen rund um den Black Friday dürften die Vorjahresgeräte zudem noch etwas im Preis fallen. Dass die Neulinge derart im Preis fallen, ist eher unwahrscheinlich.

Szenario 6: Ich will das Neueste vom Neuesten

Apple-Fans die unbedingt das neueste Modell haben wollen, können natürlich bedenkenlos zugreifen, sollten sich an dieser Stelle aber auf das iPad Pro beschränken.

Wer noch warten sollte

Denn wer wirklich das Beste vom Besten will, muss sich noch gedulden. Schließlich dürfte Apple in den kommenden Monaten weitere Geräte nachlegen, die dann die schnelleren Ausgaben M5 Pro und M5 Max enthalten. Die werden auch für jene Nutzer:innen interessanter, die viel mit Videoschnitt arbeiten.