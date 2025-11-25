Das Macbook Air mit M4-Prozessor (hier die baugleiche M2-Variante) ist aktuell zu Preisen deutlich unter 800 Euro erhältlich. Trotz des älteren Chips bietet es für viele Nutzer ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und bleibt eine empfehlenswerte Option. (Bild: Apple)

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Die Hoffnung, dass am Black Friday beliebte Gadgets zu besonders günstigen Preisen verkauft werden, ist stets groß. Die Realität sieht aber meist anders aus. Einer Analyse von Guenstiger.de zufolge lassen sich je nach Kategorie zwischen ein und sechs Prozent sparen. Bei Computern sind es demnach gerade einmal fünf Prozent. Das ist nicht viel.

Anzeige Anzeige

Da wirkt so ein Macbook Air mit M4-Prozessor für weniger als 800 Euro, wie es aktuell bei einigen Händlern verkauft wird, erst recht wie ein Schnäppchen. Schließlich verkauft Apple das Gerät für 1.099 Euro. Amazon hat es rund um den Black Friday für 794 Euro im Angebot. Das ergibt eine Ersparnis von 27,8 Prozent. Gibt es da einen Haken?

Macbook Air mit M4 noch empfehlenswert?

Schließlich bietet der Hersteller bereits Geräte mit dem neueren M5-Prozessor an. Dabei handelt es sich bislang allerdings nur um das Macbook Pro für Einsteiger und das iPad Pro. Das Macbook Air selbst kam erst vor wenigen Monaten, im März 2025, auf den Markt, ist derzeit also das aktuellste Exemplar der Serie. Dass irgendwann eine neue Generation mit M5-Prozessor auf den Markt kommen wird, dürfte klar sein. Wahrscheinlich ist das dann im Frühjahr 2026 oder spätestens zur Entwicklerkonferenz der Fall. Ebenso klar sollte aber auch sein, dass es dieses Gerät zunächst nicht mit Rabatt geben wird.

Anzeige Anzeige

Ohnehin stellt sich die Frage, wie viel schneller der M5-Prozessor dann sein wird. Bei dessen Vorstellung ging es vor allem um die Performance in Verbindung mit KI-Anwendungen und eine leichtere Verbesserung bei Multithread-Aufgaben. Im Klartext: Lokale KI-Modelle, Apple-Intelligence-Anwendungen und besonders rechenintensive Aufgaben dürfte der M5 etwas besser handeln als der Vorgänger. Dramatisch viel schneller scheint er aber nicht zu sein.

Ist der Preis wirklich so gut?

Dementsprechend erscheinen die 794 Euro, die Amazon oder andere Anbieter derzeit für das Macbook Air aufrufen, durchaus attraktiv. Aber auch hierbei könnte es sich ja um den üblichen Black-Friday-Streichpreis handeln. Ein Blick auf die Graphen von Geizhalz und Idealo zeigt allerdings, dass das Apple-Notebook nie günstiger zu haben war als zu diesem Zeitpunkt rund um den Black Friday.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Fürs Geld gibt es das Gerät übrigens in der Einsteiger-Ausstattung. Das heißt: Neben dem M4-Prozessor verbaut der Hersteller 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und eine SSD mit 256 Gigabyte Speicher. Damit ist das Gerät fit für Apple Intelligence. Der Speicher ist allerdings etwas mager, um auf dem Laptop die komplette Fotomediathek oder Filmsammlung zu sichern. Da ein Upgrade auch am Black Friday viel Geld kostet, bei doppeltem Speicher ist das Gerät gleich mehr als 200 Euro teurer, lohnt ein Blick auf externen Zusatzspeicher oder ein NAS-System.

Wo ist das Macbook Air besonders günstig?

Derzeit gehört tatsächlich Amazon mit zu den günstigsten Anbietern. Für 794 Euro müsst ihr euch nicht mal auf eine der vier verfügbaren Farben beschränken, wie es sonst bei manchen Angeboten der Fall ist. Tatsächlich könnt ihr frei wählen.

Anzeige Anzeige

Noch mehr lässt sich aktuell bei Ebay sparen, etwa im Shop von Saturn. Dort gibt es das Gerät nach Eingabe des Codes „CYBER25“ für 779 Euro. Günstiger ist derzeit niemand.

Bei Apple selbst gibt es übrigens auch eine Rabattaktion. Der Hersteller senkt seine Preise zwar nicht, Kund:innen bietet das Unternehmen bei Kauf eines Macbook Air aber eine Geschenkkarte im Wert von 160 Euro an. Allerdings spart ihr bei den Onlinehändlern deutlich mehr.