Codename J700: Apple soll an Macbook mit iPhone-Chip für nur rund 600 Dollar arbeiten

Anfang Juli 2025 hatte schon der für gewöhnlich gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo über Apples Pläne berichtet, ein Macbook zum Sparpreis auf den Markt zu bringen. Der Clou: Statt auf den aktuell im Macbook Air verbauten M4-Chip soll Apple dafür auf einen modernen iPhone-Chip setzen.

Billig-Macbook für „deutlich unter 1.000 Dollar“

Jetzt hat der auf Tech-Leaks spezialisierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman die Informationen Kuos zu einem Macbook mit iPhone-Chip bestätigt und konkretisiert. Insbesondere die Preisgestaltung dürfte Apple-Fans freuen. Denn das intern J700 genannte Billig-Macbook soll für „deutlich unter 1.000 Dollar“ auf den Markt kommen.

Für Apple wäre der Einstieg ins Billigsegment im Notebook-Bereich eine Premiere, wie Gurman betont. Ziel sei es, Nutzer:innen von Chromebooks oder günstigen Windows-Geräten zum Macbook-Kauf zu bewegen. Auch potenzielle iPad-Käufer:innen, die stattdessen ein traditionelles Notebook-Erlebnis bevorzugten, soll Apple damit ansprechen wollen.

Leistungseinbußen wegen iPhone-Chips

Wie schon vermutet, gehen mit dem günstigeren, aber auch schwächeren iPhone-Chip Leistungseinbußen einher. Gurman zufolge sollen Nutzer:innen damit vor allem im Internet surfen, an Dokumenten arbeiten oder einfache Foto- und Videobearbeitungen durchführen können.

Allerdings sollen interne Tests laut Gurman gezeigt haben, dass der Smartphone-Chips leistungsfähiger ist als die noch vor einigen Jahren in Macbooks eingebauten M1-Chips. Neben dem Prozessor dürfte Apple auch beim Bildschirm des kommenden Billig-Macbooks sparen. Zum Einsatz soll wohl ein rund 13 Zoll großes LC-Display kommen.

Apples derzeit günstigstes Notebook ist das Macbook Air (M4), das in den USA für 999 Dollar auf den Markt gekommen ist. Zum Vergleich: Google verkauft seine Chromebooks für einige Hundert Dollar. Die Premium-Versionen sind für maximal 600 Dollar zu haben.

Macbook könnte nur rund 600 Dollar kosten

Genauso viel kostet aktuell das günstigste iPad im Set mit dem Magic-Keyboard-Folio. Und in diesem Preisbereich sieht Gurman auch das neue Macbook – das dafür aber eine bessere Akkulaufzeit, macCOS sowie eine integrierte Tastatur mitbringen würde.

Geht Apples Plan auf, könnte ein günstiges Macbook die Verkäufe bei dem iPhone-Konzern kräftig ankurbeln. Kuo prognostizierte schon im Sommer für 2026 einen Anstieg von 20 auf rund 25 Millionen verkaufte Macbooks.

Billig-Macbook kommt Anfang bis Mitte 2026

Gurman zufolge soll das Einstiegsgerät in der ersten Hälfte 2026 auf den Markt kommen. Darüber hinaus könnten darauf schon bald das neue Macbook Air (M5) sowie die mit den High-End-Chips M5 Pro und Max betriebenen Macbook Pros folgen.