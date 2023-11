Bastler behebt die nervigsten Fehler von Apples Magic Mouse

Apples Magic Mouse sieht schick aus, hat aber einen ganz gewaltigen Nachteil: Man kann sie nicht während der Benutzung laden, weil der Lightning-Anschluss denkbar unpraktisch an der Unterseite der Maus verbaut ist. Doch für findige Bastler:innen ist das selbstverständlich kein Hindernis und viele haben sich schon an Mods versucht – mit gemischten Ergebnissen.

Ivan Kuleshov, eigentlich Softwareentwickler von Beruf, behauptet nun, „die weltweit erste ergonomische Magic Mouse ohne Schwachstellen“ gebaut zu haben. Und tatsächlich sieht das Resultat beeindruckend aus: Es kommt mit einer haltungsfreundlichen Hülle, eingebauter RGB-Beleuchtung, in Schwarz und Weiß – und natürlich mit einem USB-C-Anschluss, der während der Benutzung der Ladung dienen kann.

Allerdings – daraus macht Kuleshov kein Geheimnis – waren die Entwicklung und der Bau der gehackten Magic Mouse kein ganz einfaches Projekt. In einem Thread auf X/Twitter stellt er den Prozess mitsamt Bildern dar.

So hackst du deine Magic Mouse

Für alle Interessierten, die vielleicht sogar ihre eigene Apple-Maus upgraden wollen, erklärt Kuleshov auf seinem Blog Uptime Lab noch detaillierter, wie er vorgegangen ist.

Für die ergonomische Hülle hat der Bastler beispielsweise zahlreiche Anläufe benötigt – zum einen, weil er mit der Passform im Internet erhältlicher Vorlagen nicht zufrieden war, vielleicht aber auch, weil er hauptsächlich mit Augenmaß vorging: „Wenn es perfekt werden soll, würde das Projekt leider nie fertig“, erklärt er augenzwinkernd.

Dieser pragmatische Ansatz zieht sich durch das gesamte Projekt: Immer wieder verweist Kuleshov auf „Hightech“-Helfer wie doppelseitiges Klebeband und Heißkleber, die ihm gute Dienste leisten. Wie gut das funktioniert, zeigt auch das abschließende Video.





One more thing …

Doch in klassischer Apple-Manier hat auch Kuleshov kurz vor Schluss noch „one more thing“ zu verkünden: Gleich zu Beginn habe er mit dem Gedanken gespielt, RGB-Beleuchtung mithilfe eines Raspberry Pi in die Maus zu integrieren. Zum Glück, so schreibt er, sei er rechtzeitig zu Sinnen gekommen …

… nur sei es manchmal so schwierig, sich selbst zu bremsen:





Wer jetzt selbst in Bastellaune gekommen ist, findet alles Nötige (außer der Hardware, klar) auf GitHub.

