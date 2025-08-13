Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Angebliche Manipulation im App-Store: So reagiert Apple auf die Vorwürfe von Elon Musk

Elon Musk hatte Apple in gewohnt markiger Weise vorgeworfen, den App-Store zu manipulieren. Jetzt reagiert der iPhone-Hersteller.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Angebliche Manipulation im App-Store: So reagiert Apple auf die Vorwürfe von Elon Musk

Denkt Elon Musk über seine Vorwürfe gegen Apple nach? (Foto: Photo Agency / Shutterstock.com)

Elon Musk hat Apple am 12. August 2025 eines „eindeutigen Kartellrechtsverstoßes“ bezichtigt. Der Vorwurf des Milliardärs lautet, Apple würde im hauseigenen App-Store gezielt das KI-Unternehmen OpenAI und dessen App ChatGPT bevorzugen. Musk untermauert seine These mit der Frage, warum seine Apps X und Grok trotz hoher Relevanz nicht in der prominenten „Must-Have“-Sektion des App-Stores zu finden seien.

Anzeige
Anzeige

Apple weist die Anschuldigungen in einer Stellungnahme, die Bloomberg vorliegt, entschieden zurück. Der App-Store sei „darauf ausgelegt, fair und frei von Voreingenommenheit zu sein“. Die Empfehlungen würden auf einer Mischung aus algorithmischen Bewertungen und Listen basieren, die von Expert:innen nach objektiven Kriterien kuratiert werden. Man arbeite mit vielen Entwickler:innen zusammen, um die Sichtbarkeit ihrer Apps zu erhöhen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Musks Vorwürfe im Kontext globaler Kritik

Konkrete Beweise für eine systematische Bevorzugung von OpenAI bleibt Musk bislang schuldig. Sein Vorstoß gewinnt jedoch an Bedeutung, wenn man ihn im größeren Kontext betrachtet. Weltweit sehen sich Plattformbetreiber wie Apple wachsender Kritik und regulatorischem Druck ausgesetzt, was ihre Marktmacht und die Kontrolle über ihre Ökosysteme betrifft. In Europa zielt etwa der Digital Markets Act (DMA) genau darauf ab, die Vormachtstellung solcher Gatekeeper aufzubrechen.

Anzeige
Anzeige

Musks Kritik fügt sich in dieses Bild ein, auch wenn seine Motive nicht uneigennützig sein dürften. Er ist immerhin direkter Konkurrent von OpenAI. Gleichzeitig liefern Beispiele wie die chinesische KI-App DeepSeek, die es an die Spitze der chinesischen Charts schaffte, oder die App Perplexity in Indien, wie Engadget berichtet, Gegenargumente zu einer exklusiven Bevorzugung von OpenAI. Es zeigt, dass der Weg an die Spitze auch für andere möglich ist.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Ein Gefecht mit persönlicher Note

Die Auseinandersetzung trägt zudem Züge eines persönlichen Konflikts, vor allem zwischen Elon Musk und dem CEO von OpenAI, Sam Altman. Die beiden waren frühe Partner bei OpenAI, verfolgen heute aber gegensätzliche Visionen für die Zukunft der künstlichen Intelligenz. Altman konterte Musks Vorwürfe auf X mit der ironischen Bemerkung, dies sei eine „bemerkenswerte Behauptung“ von jemandem, dem selbst vorgeworfen werde, die Plattform X zu seinem eigenen Vorteil zu manipulieren.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Ob Musks Androhung in einer handfesten Klage mündet, wird sich zeigen müssen. Der Fall ist jedoch schon jetzt mehr als nur ein weiterer Streit unter Tech-Milliardären. Er ist ein Symptom für die zentrale Frage unserer digitalen Gegenwart: Wie viel Macht darf ein einzelnes Unternehmen über den Zugang zu Märkten haben, und wo verläuft die Grenze zwischen legitimer Geschäftspraxis und unfairem Wettbewerb im Zeitalter der KI?

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Apple App Store Apple Apps iPhone Elon Musk
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren