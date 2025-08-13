Angebliche Manipulation im App-Store: So reagiert Apple auf die Vorwürfe von Elon Musk

Elon Musk hat Apple am 12. August 2025 eines „eindeutigen Kartellrechtsverstoßes“ bezichtigt. Der Vorwurf des Milliardärs lautet, Apple würde im hauseigenen App-Store gezielt das KI-Unternehmen OpenAI und dessen App ChatGPT bevorzugen. Musk untermauert seine These mit der Frage, warum seine Apps X und Grok trotz hoher Relevanz nicht in der prominenten „Must-Have“-Sektion des App-Stores zu finden seien.

Apple weist die Anschuldigungen in einer Stellungnahme, die Bloomberg vorliegt, entschieden zurück. Der App-Store sei „darauf ausgelegt, fair und frei von Voreingenommenheit zu sein“. Die Empfehlungen würden auf einer Mischung aus algorithmischen Bewertungen und Listen basieren, die von Expert:innen nach objektiven Kriterien kuratiert werden. Man arbeite mit vielen Entwickler:innen zusammen, um die Sichtbarkeit ihrer Apps zu erhöhen.

Musks Vorwürfe im Kontext globaler Kritik

Konkrete Beweise für eine systematische Bevorzugung von OpenAI bleibt Musk bislang schuldig. Sein Vorstoß gewinnt jedoch an Bedeutung, wenn man ihn im größeren Kontext betrachtet. Weltweit sehen sich Plattformbetreiber wie Apple wachsender Kritik und regulatorischem Druck ausgesetzt, was ihre Marktmacht und die Kontrolle über ihre Ökosysteme betrifft. In Europa zielt etwa der Digital Markets Act (DMA) genau darauf ab, die Vormachtstellung solcher Gatekeeper aufzubrechen.

Musks Kritik fügt sich in dieses Bild ein, auch wenn seine Motive nicht uneigennützig sein dürften. Er ist immerhin direkter Konkurrent von OpenAI. Gleichzeitig liefern Beispiele wie die chinesische KI-App DeepSeek, die es an die Spitze der chinesischen Charts schaffte, oder die App Perplexity in Indien, wie Engadget berichtet, Gegenargumente zu einer exklusiven Bevorzugung von OpenAI. Es zeigt, dass der Weg an die Spitze auch für andere möglich ist.

Ein Gefecht mit persönlicher Note

Die Auseinandersetzung trägt zudem Züge eines persönlichen Konflikts, vor allem zwischen Elon Musk und dem CEO von OpenAI, Sam Altman. Die beiden waren frühe Partner bei OpenAI, verfolgen heute aber gegensätzliche Visionen für die Zukunft der künstlichen Intelligenz. Altman konterte Musks Vorwürfe auf X mit der ironischen Bemerkung, dies sei eine „bemerkenswerte Behauptung“ von jemandem, dem selbst vorgeworfen werde, die Plattform X zu seinem eigenen Vorteil zu manipulieren.

Ob Musks Androhung in einer handfesten Klage mündet, wird sich zeigen müssen. Der Fall ist jedoch schon jetzt mehr als nur ein weiterer Streit unter Tech-Milliardären. Er ist ein Symptom für die zentrale Frage unserer digitalen Gegenwart: Wie viel Macht darf ein einzelnes Unternehmen über den Zugang zu Märkten haben, und wo verläuft die Grenze zwischen legitimer Geschäftspraxis und unfairem Wettbewerb im Zeitalter der KI?