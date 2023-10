Statt iPads: Apple kündigt neuen Pencil mit USB‑C für unter 100 Euro an

Entgegen diverser Gerüchte, denen zufolge Apple neue iPads zum Besten geben könnte, gibt es einen neuen Eingabestift. Der Apple Pencil der dritten Generation kommt mit USB‑C-Anschluss und kostet 95 Euro.

Pixel-Pencil mit USB‑C-Port – laut Apple nicht 3. Generation

Laut Apple zeichnet sich der neue Pencil durch „pixelgenaue Präzision, niedrige Latenz und Neigungssensitivität“ aus. Er ist „ideal für Notizen, Skizzen, Anmerkungen, Tagebücher und mehr“, so der Hersteller. Zudem besitzt der neue Apple Pencil ein mattes Finish und eine flache Seite, die magnetisch an der Seite von iPads haften kann. Aufgeladen wird der Eingabestift über ein USB‑C-Kabel.

Der neue Apple Pencil funktioniert laut Apple „hervorragend mit iPadOS-Funktionen wie Kritzeln, Schnellnotizen oder beim Zusammenarbeiten mit anderen in Freeform“. Auf iPads mit M2-Chip, das ist derzeit ausschließlich das iPad Pro, unterstützt der neue Stift die Schwebefunktion.

Der USB‑C-Anschluss versteckt sich hinter einer aufschiebbaren Kappe. Dieser Anschluss ist laut Apple nicht nur zum Aufladen erforderlich, sondern auch zum Koppeln. Eine kabellose Ladefunktion ist nicht an Bord: „Wenn der Apple Pencil zur Aufbewahrung magnetisch am iPad haftet, geht er in einen Ruhezustand über, um die Batterie zu schonen“, so der Hersteller.

Neuer Apple Pencil günstiger als bisherige Modelle

Der neue Apple Pencil ist das derzeit erschwinglichste Modell im Portfolio des Herstellers: Der Pencil der ersten Generation schlägt mit 120 Euro zu Buche, während Apple für die zweite Generation knapp 150 Euro verlangt.

Der Pencil mit USB‑C-Port ist Apple zufolge „ideal für iPad-Nutzer (zehnte Generation)“. Er funktioniert aber auch mit allen iPad-Modellen, die einen USB‑C-Anschluss haben – einschließlich iPad Pro, iPad Air und iPad Mini. Zu den kompatiblen Modellen gehören konkret: iPad (10. Generation), iPad Air (4. und 5. Generation), iPad Pro 11 (1., 2., 3. und 4. Generation), iPad Pro 12,9 (3., 4., 5. und 6. Generation) und iPad Mini (6. Generation).

Apples neuer Pencil mit USB‑C-Anschluss ist ab November erhältlich. Für den Bildungsbereich kostet er 85 Euro.

