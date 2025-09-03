Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Apple Pencil wird 10: Warum Steve Jobs ihn nie wollte – und heute dennoch ein Verkaufsschlager ist

Der Apple Pencil feiert am 12. September 2025 sein zehnjähriges Jubiläum. Warum sich der Stift für iPad-Nutzer lohnt – und seine Vielfalt verwirrend ist.

2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Apple Pencil wird 10: Warum Steve Jobs ihn nie wollte – und heute dennoch ein Verkaufsschlager ist

Ein Apple Pencil, hier das Pro-Modell (Foto:t3n)

Steve Jobs wollte nie einen Stylus. In einem Interview vor seinem Tod im Jahr 2011 sagte er zu Tablets, wenn man für deren Bedienung einen Stift brauche, „dann haben Sie schon versagt“. Und dennoch brachte Apple im Jahr 2015 den ersten Pencil für sein iPad heraus.

Anzeige
Anzeige

Mittlerweile gehört er neben dem Magic Keyboard zu den beliebtesten iPad-Zubehörteilen. Nutzer verwenden ihn hauptsächlich zum präzisen Zeichnen, Skizzieren und teilweise zum Schreiben statt als allgemeine Bedienhilfe. Am kommenden Dienstag feiert das Gerät seinen 10. Geburtstag.

Vom Zeichenstift zum vielseitigen Werkzeug

Apple beschreibt den Pencil in einer Mitteilung zum Jubiläum als Werkzeug, das sich vom reinen Zeichenstift zu einem vielseitigen Tool entwickelt hat. Anwender nutzten ihn zum Lernen, Arbeiten und für kreative Prozesse. Neben Zeichenanwendungen wie ProCreate eignet er sich für handschriftliche Notizen und Moodboards. Zuletzt gewann Apple die Entwickler der 3D-Software Blender für das iPad – mit Unterstützung für den Pencil.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Vier Modelle sorgen für Verwirrung

Die Auswahl des richtigen Apple Pencil gestaltet sich für Käufer allerdings schwierig. Denn mittlerweile existieren vier verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Funktionen, Lademethoden und Kompatibilitäten. Sogar der allererste Pencil von 2015 wird von Apple weiterverkauft.

So behaltet ihr den Überblick:

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

  1. Apple Pencil (1. Generation) – 119 Euro: Funktioniert mit iPad Pro (1. und 2. Generation, 2015/2017), iPad Air (3. Generation, 2019), iPad mini (5. Generation, 2019) und allen Standard-iPads von 2018 bis 2025. Lädt über Lightning-Stecker unter einer abnehmbaren Kappe (leicht zu verlieren).
  2. Apple Pencil (2. Generation) – 149 Euro: Lädt magnetisch, besitzt eine Touch-Oberfläche und ist kompatibel mit iPad Pro (3. bis 6. Generation, 2018-2022), iPad Air (4. und 5. Generation, 2020/2022) und iPad mini (6. Generation, 2021).
  3. Apple Pencil mit USB-C – 89 Euro: Der günstigste im Sortiment mit integrierter USB-C-Buchse. Funktioniert mit aktuellen Modellen: iPad Pro (7. Generation, 2024), iPad Air (6. und 7. Generation, 2024/2025), iPad mini (7. Generation, 2024) und Standard-iPads (10. und 11. Generation, 2022/2025).
  4. Apple Pencil Pro – 149 Euro: Das neueste Modell bietet Druck- und Drehgesten, haptisches Feedback und lässt sich über Apples Findesystem „Wo ist?“ orten. Unterstützt nur die neuesten Geräte: iPad Pro (7. Generation, 2024), iPad Air (6. und 7. Generation, 2024/2025) und iPad mini (7. Generation, 2024).

Eine iPhone-Unterstützung für den Apple Pencil hat Apple übrigens nie herausgebracht – Bedienstifte gibt es nur bei der Android-Konkurrenz wie etwa beim Galaxy Note von Samsung.

Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht

iPhone 14 und 14 Pro
11 Bilder ansehen
Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)
Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren