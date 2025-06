Apple plant AirTags 2 mit verbesserter Reichweite für Herbst 2025

Apples AirTags erhalten nach vier Jahren ein Update. Die seit Frühjahr 2021 unveränderten Bluetooth- und Ultrawide-Band-Tracker sollen laut Informationen des Apple-Blogs 9to5Mac im September oder später im Herbst 2025 auf den Markt kommen.

Hinweise in iOS-Beta gefunden

Die Beta-Version von iOS 18.6 enthält bereits Vorbereitungen für die AirTags 2, schreibt 9to5Mac. Dies bedeutet, dass die neuen Tracker entweder vor iOS 26 erscheinen oder zumindest mit der Vorversion kompatibel sein werden.

Die zweite Generation der AirTags wird voraussichtlich einen UWB-Chip der neuesten Generation erhalten. Damit könnten sie ab dem iPhone 15 bereits aus 60 Metern Entfernung genauer geortet werden – eine deutliche Verbesserung gegenüber den aktuell 15 Metern.

Besserer Schutz vor Stalking

Apple arbeitet laut 9to5Mac auch an einer manipulationssicheren Hardware. Diese soll verhindern, dass der Lautsprecher der Tracker deaktiviert werden kann. Das ist eine Reaktion auf frühere Kritik und sogar Sammelklagen wegen möglichem Stalking-Missbrauch.

Einige Nutzer:innen sehen dieser Änderung allerdings mit gemischten Gefühlen entgegen, da sie die AirTags gerne auch als Diebstahlschutz verwenden.

Nachhaltigkeit: Akkus statt Knopfzellen?

Die Stromversorgung der neuen AirTags bleibt indes unklar. Während die aktuellen Modelle Wegwerf-CR2032-Knopfzellen nutzen, spekuliert 9to5Mac über den Einsatz wiederaufladbarer Akkus. Bloomberg-Journalist Mark Gurman, der ebenfalls AirTag-2-Gerüchte verbreitet hatte, hat diese Information bisher nicht bestätigt.

Apple plant jedoch offenbar eine differenziertere Batterieanzeige in der „Wo ist?“-App mit Abstufungen wie „wenig“ und „sehr wenig“ Energie. Diese Funktion würde besonders bei wiederaufladbaren Akkus Sinn ergeben. Zu den Preisen der neuen AirTags gibt es bisher keine Informationen.

Bildergalerie: Das sind Apples größte Flops

