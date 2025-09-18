Anzeige
News
Apple plant angeblich erstes Macbook Pro mit Touchscreen – das soll es können

Apple soll an einem Macbook Pro mit Touchscreen arbeiten – das allererste überhaupt. Wann das erscheinen soll, und was sonst noch darüber bekannt ist.

1 Min.
Apple plant angeblich erstes Macbook Pro mit Touchscreen – das soll es können
Macbook Pro mit M4. (Foto: t3n)

Ming-Chi Kuo, der über Kontakte in Apples asiatischer Zulieferkette verfügt, schreibt in einem Bericht an Investoren auf X, das neue Gerät solle mit einem brandneuen OLED-Display ausgestattet sein und erstmals die Bedienung per Finger ermöglichen. Das gab es bei einem Macbook noch nie.

Lange Spekulationen über Touch-Funktionen

Gerüchte über eine Touchbedienung für das Macbook kursieren bereits seit 2023. Schon damals wurde ein Zusammenhang mit der Einführung von OLED-Displays hergestellt. Die Debatte über den Nutzen dieser Technologie reicht noch weiter zurück. 2016 hatte Apple die Touch Bar eingeführt – ein schmales Zusatzdisplay über der Tastatur, das anstelle der Funktionstasten softwaregesteuerte Bedienelemente anzeigte. Das Konzept fand jedoch wenig Anklang und wurde später wieder eingestellt.

Artikel wechseln

Die Erwartungen der Marktbeobachter basieren vor allem auf der fortschreitenden Angleichung der Software-Plattformen. Mac und iPad nähern sich in den letzten Jahren kontinuierlich an. Mit iPadOS 26 wurde eine verbesserte Fensterverwaltung eingeführt, die Mac-Menüleiste erscheint nun auch auf dem Tablet, und der Mauszeiger entspricht inzwischen der klassischen Mac-Darstellung.

Günstiges Macbook ebenfalls geplant

Kuo vermutet, dass die Grenzen zum iPad weiter verschwimmen werden. Laut dem Analysten hätten Apples Untersuchungen zum iPad-Nutzerverhalten gezeigt, dass Touch-Bedienelemente in bestimmten Anwendungsszenarien sowohl die Produktivität als auch das Nutzererlebnis verbessern könnten. Es gibt jedoch auch interne Kritiker dieser Entwicklung, die eine unergonomische Bedienung befürchten.

In seinem Bericht erwähnt Kuo auch das angeblich geplante günstigere Macbook, das mit einem iPhone-Prozessor ausgestattet werden soll. Dieses Gerät werde noch 2025 in die Massenproduktion gehen, allerdings ohne Touch-Funktionalität. Laut Kuos Informationen könnte jedoch die zweite Generation, die für 2027 erwartet wird, möglicherweise mit Touch-Unterstützung ausgestattet werden. Windows-Rechner verfügen auf Wunsch schon lange über Touchscreens.

