Apple soll alle iPhone-17-Modelle in Indien produzieren – warum das eine wichtige Strategie ist

Anfang August kündigten US-Präsident Donald Trump und Apple-Chef Tim Cook eine Investition in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar in den USA an. Vorläufig sollen viele iPhones aber aus Indien kommen. Dank einer Ausnahmegenehmigung. (Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | White House)

Apple soll alle neuen iPhone-Modelle von Beginn an nicht nur in China, sondern auch in Indien herstellen. Fünf über das Land verteilte Fabriken produzieren die kommenden iPhone-17-Varianten, berichtet die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Dies ist Teil einer Strategie, um höhere Zölle der US-Regierung auf China-Produkte zu umgehen.

Vier neue Modelle vom Subkontinent

Die Fertigung umfasst laut Bericht alle vier erwarteten neuen Modelle: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und das besonders dünne iPhone 17 Air. Der Verkaufsstart ist für den kommenden Monat geplant. In der Vergangenheit ließ Apple komplexere Modelle anfangs nur in China zusammenbauen.

Laut Bloomberg will Apple möglichst viele der für den US-Markt bestimmten neuen iPhones in Indien herstellen. Apple-CEO Tim Cook hat dazu eine Einigung mit dem Weißen Haus erzielt – sie fallen nicht unter andere für Indien geltende Zölle. Die Lieferungen aus Südostasien sollen demnächst beginnen.

Tata Group als wichtiger Produktionspartner

Erst kürzlich nahmen zwei weitere Produktionsstätten den Betrieb auf: eine Fabrik der indischen Tata Group in Hosur (Tamil Nadu) und eine des taiwanischen Apple-Hauptfertigers Foxconn nahe des Flughafens von Bengaluru (Karnataka), schreibt Bloomberg.

Die Tata Group, ein Mischkonzern mit Produkten von Maschinen bis zu Autos, profitiert besonders von Apples Fertigungsausbau. Nach Angaben aus dem Bericht wird der Konzern in den nächsten zwei Jahren die Hälfte der iPhone-Produktionskapazität in Indien kontrollieren. Dies wird in der Branche genau beobachtet, da dem Unternehmen die Erfahrung in der iPhone-Fertigung fehlt, während Foxconn bereits Routine darin hat, Fabriken für Apple in neuen Regionen zu errichten.

Deutliche Produktionssteigerung

Die Zahlen belegen den Aufschwung: In den vier Monaten seit dem 1. April verließen iPhones im Wert von 7,5 Milliarden US-Dollar indische Fabriken. Zum Vergleich: Im gesamten letzten Fiskaljahr lag der Wert bei 17 Milliarden Dollar.

Trotz der Produktionsverlagerung von China nach Indien rechnet Apple damit, im aktuellen Quartal rund 1,1 Milliarden Dollar für US-Zölle und andere Gebühren aufwenden zu müssen, wie das Unternehmen in einer Telefonkonferenz mit Investoren bekannt gab. Laut der Vereinbarung mit der Trump-Administration fallen jedoch Elektronikprodukte aus Indien nicht unter die sogenannten Sektorenzölle.

Herausforderungen bei der Produktion

Der Konzern hatte zuletzt mit Einschränkungen durch die chinesische Regierung zu kämpfen, die Fachleute für den Aufbau der Fabriken nicht nach Indien ausreisen ließ.

Wahr ist aber auch: Die meisten Bauteile für das iPhone, die in Indien zusammengeschraubt werden, stammen weiterhin aus China, wo viele Apple-Zulieferer ansässig sind. Künftig sollen jedoch mehr Komponenten lokal in Indien produziert werden – zunächst vor allem solche, deren Herstellung weniger komplex ist.

