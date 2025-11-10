Apple soll fünf neue Satellitenfunktionen fürs iPhone planen – aber auf die wichtigste musst du wohl weiter warten

Ein Hilferuf lässt sich per Satellit über das iPhone bereits absetzen. (Bild: Hadrian/Shutterstock)

Apple arbeitet an einer deutlichen Erweiterung seiner Satellitendienste für iPhone-Nutzer. Laut einem Bericht von Bloomberg vom 9. November will das Unternehmen künftig einzelne Apps für Satellitenkommunikation freigeben und mehr Kapazität einkaufen, um die Verbindungsqualität zu verbessern.

Von Notrufen zu erweiterten Funktionen

Seit dem iPhone 14, das 2022 vorgestellt wurde, können Nutzer in vielen Regionen mit „Notruf SOS via Satellite“ auch ohne Mobilfunkempfang Hilfe rufen. Das System ermöglicht zudem die Weitergabe von Ortsdaten. In Nordamerika können Nutzer bereits iMessage-Nachrichten und SMS (ohne Bilder) per Satellit versenden.

Laut Bloomberg-Informationen plant Apple fünf neue Funktionen für die kommenden Jahre. Unklar bleibt, welche davon mit bestehenden Geräten funktionieren werden und wofür neue Hardware nötig ist. Fest steht jedoch, dass Apples Satellitenfunkpartner Globalstar seine Infrastruktur aufrüsten muss.

Diese fünf Funktionen sollen geplant sein

Apple will neue APIs bereitstellen, damit einzelne Apps erstmals auf Satellitenfunk zugreifen können. Die Umsetzung liegt dabei in der Verantwortung der Entwickler. Nicht alle Funktionen und Dienste werden kompatibel sein, berichtet Bloomberg. Außerdem soll der Kartendienst Apple Maps künftig Satellitenfunk unterstützen. Zudem plant Apple verbesserte Messaging-Möglichkeiten – neben Text und Emojis sollen dann auch Bilder übertragen werden können.

Um das zugänglicher zu machen, soll die Satellitenkommunikation grundsätzlich benutzerfreundlicher werden. Bisher müssen Nutzer ins Freie gehen und benötigen freien Blick zum Himmel. Künftig soll die Verbindung auch in Autos, Innenräumen oder sogar mit dem iPhone in der Hosentasche funktionieren – in der Satellitenindustrie als „Natural Usage“ bezeichnet. Als fünfte Funktion ist die Freigabe von 5G-Funk per Satellit (NTN, Non-terrestrial networks) geplant. Dabei könnten Mobilfunkmasten über Satellit versorgt werden, die dann wiederum das iPhone versorgen.

Kein vollwertiges Satelliten-Internet geplant

„Echtes“ Satelliten-Internet mit Web-Zugriff, Videochats oder Telefonaten steht laut Bloomberg aber zunächst nicht auf Apples Agenda. Dies könnte sich jedoch ändern, falls Apple mit SpaceX zusammenarbeiten sollte. Die Elon-Musk-Firma vermarktet diese Technologie über ihre Tochter Starlink.

Bloomberg-Journalist Mark Gurman spekuliert, dass Starlink den bisherigen Apple-Partner Globalstar sogar übernehmen könnte. Apple soll zwischenzeitlich für dessen Infrastrukturausbau aufgekommen sein. Gemeinsam könnten Apple und SpaceX kostenpflichtige Premium-Satellitendienste anbieten.