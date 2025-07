Apple soll neuen KI-Assistenten entwickeln – aber der soll Siri nicht ersetzen

Die Support-App von Apple könnte bald einen KI-Assistenten im Stil von ChatGPT erhalten, der von einer eigenen oder der KI eines Drittanbieters angetrieben werden könnte. In Zukunft könnten Apple-Nutzer:innen mit diesem Support-Assistenten über Chats interagieren. Hinweise darauf hatte die Online-Publikation MacRumors nach eigenen Angaben im Quellcode der App gefunden.

Schon jetzt verfügt die Support-App bereits über eine Chat-Funktion, die auf Messages basiert. Bisher unterhalten sich Kund:innen hier aber mit Apples Live-Support-Agenten. Der KI-Support-Assistent könnte den Kundenservice beschleunigen. Nutzer:innen könnten die Apple-Support-App öffnen, ein Problem einzugeben und einen Lösungsvorschlag vom KI-Chatbot bekommen, bevor sie sich an einen Live-Mitarbeiter wenden.

Hinweise im Code

MacRumors gibt an, dass der Code besagt, dass der Support-Assistent „generative Modelle verwende“ und er Antworten „in Bezug auf bestimmte Apple-Produkte und -Dienste“ liefert. Trotzdem soll wohl Apple auch vor dem Chat-Tool warnen. So könne die KI „falsche, irreführende, unvollständige, beleidigende oder schädliche Ergebnisse“ liefern. Kund:innen sollten sich deswegen nicht auf die Informationen des Support-Assistenten verlassen.

Welche KI Apple für seinen Support-Chatbot verwenden will, ist noch unklar. Es gibt einen Verweis auf das Hochladen von Inhalten, was darauf hindeutet, dass Nutzer:innen Bilder, PDFs oder Dokumente im Zusammenhang mit Supportanfragen hochladen können. Apple sagt auch, dass es mit Partnern zusammenarbeitet, um den Support-Assistenten bereitzustellen. Es ist also möglich, dass die Funktion etwa die Technik von OpenAI nutzt.

