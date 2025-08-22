Apple TV Plus: Abopreis steigt in den USA auf 12,99 Dollar – Europa könnte folgen

Apples Streamingdienst startete 2019 mit einem Monatspreis von 4,99 Dollar und wurde seitdem zweimal teurer: 2022 stieg der Preis auf 6,99 Dollar und 2023 dann auf 9,99 Dollar. Viele Nutzer erhielten den Dienst beim Kauf neuer Apple-Geräte zudem zeitweise kostenlos. Anders als die Konkurrenz setzt Apple TV Plus fast ausschließlich auf Eigenproduktionen und exklusive Inhalte. Nun legt Apple mit einem Aufpreis von 3 Dollar deutlich zu. Ob der Preis auch nach Europa kommt, bleibt abzuwarten – doch Fachleute rechnen damit.

Immer noch günstiger als die Konkurrenz

Trotz der deutlichen Preiserhöhung bleibt Apple TV Plus günstiger als vergleichbare werbefreie Angebote anderer Anbieter. Netflix verlangt in den USA für sein Standard-Abo ohne Werbung 17,99 Dollar. Disney Plus kostet werbefrei 16 Dollar monatlich, und NBCs Peacock-Dienst liegt bei 16,99 Dollar.

Ein direkter Vergleich ist allerdings schwierig, da Apple TV Plus kaum Fremdproduktionen im Programm hat. Stattdessen konzentriert sich der Dienst auf die Produktion eigener Inhalte und zeigt nur gelegentlich Filmsammlungen mit Klassikern.

Apple verweist auf Kosten eigener Inhalte

Laut Brancheninsidern schreibt Apple TV Plus weiterhin erhebliche Verluste, was die Preiserhöhung nachvollziehbar macht. Viele Zuschauer betrachten den Dienst jedoch als „nice to have“ und nicht als unverzichtbar. Dieses Problem betrifft zunehmend alle Streamingdienste: Wer bestimmte Serien oder Filme sehen möchte, muss den entsprechenden Dienst abonnieren – egal ob das restliche Angebot gefällt oder nicht.

Apple begründet die Preiserhöhung gegenüber dem Blog 9to5Mac mit dem kontinuierlichen Ausbau der Originalinhalte. Das Unternehmen weist zudem auf die Möglichkeit hin, vergünstigte Gesamtabonnements mit dem Dienst Apple One abzuschließen, der auch iCloud Plus (Speicher), Apple Music und andere Angebote enthält.

„F1 – Der Film“ jetzt als Kaufdownload verfügbar

Der erfolgreiche Apple-Film „F1“ mit Brad Pitt ist unterdessen nun in ersten Regionen als Download erhältlich. Nach dem Kinostart bietet Apple den Streifen über die eigene TV-App zum Kauf an.

Die Preise sind allerdings hoch angesetzt: In den USA kostet der Film in 4K mit Dolby Vision und Dolby Atmos 24,99 Dollar (ohne Steuer) zum Kauf und 19,99 Dollar zur Miete. Branchenbeobachter erwarten, dass „F1“ relativ bald – vermutlich noch im Herbst – in das reguläre Apple-TV-Plus-Angebot aufgenommen wird.