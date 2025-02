Apple TV Plus kommt auf Android-Geräte: Was du zum Dienst wissen musst

Apple bringt sein Videostreaming-Angebot auf Geräte mit dem Betriebssystem Android und weitet damit im Wettbewerb mit Netflix und Co. die potenzielle Nutzer-Basis aus. Die Anwendung kann ab sofort aus Googles Play-Store auf Smartphones und Tablets heruntergeladen werden.

Anzeige Anzeige

Erst nach und nach für andere Geräte

Apple TV Plus startete vor gut fünf Jahren und war zunächst auf Geräten des iPhone-Konzerns verfügbar. Später kam eine App für Fernseher und Set-Top-Boxen wie Googles TV Streamer hinzu. Der Schritt jetzt öffnet den Weg zu Nutzern von Android-Smartphones und -Tablets.

Seine Musikstreaming-App bietet Apple auch auf Android an. Ursprünglich wurden die Abo-Dienste als ein Weg gesehen, die eigenen Geräte attraktiver zu machen.

Anzeige Anzeige

Kosten und Voraussetzungen für Apple TV Plus

Apple TV Plus versucht, im harten Wettbewerb der Streamingdienste mit exklusiv verfügbaren Serien wie Severance und Slow Horses und Filmen wie Killers of the Flower Moon zu punkten. Mit einem zusätzlichen Abo kann man auch Spiele der amerikanischen Fußball-Liga MSL sehen, die durch Stars wie Lionel Messi aufgewertet wurde. Apple TV Plus hat Marktforschern zufolge nach wie vor deutlich weniger Zuschauer als Netflix und Disney Plus.

In der Android-App wird man auch Abos von Apple-TV Plus abschließen können, dafür wurde Googles Bezahlsystem integriert. Regulär kostet das Abo 9,99 Euro im Monat. Apple bietet anders als viele andere Streaming-Anbieter aber auch einen Gratis-Zeitraum von sieben Tagen an. Voraussetzung für den Zugriff ist ein Nutzerkonto, der sogenannte Apple-Account.

Anzeige Anzeige

Die Cast-Funktion, mit der man Videos von einem Mobilgerät zum Beispiel auf Fernseher übertragen kann, ist in der ersten Version der App zunächst nicht verfügbar.

(men)