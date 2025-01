Apples neue Mail-App für Mac und iPad: Wann das Update erscheint und was es kann

Es ist schon eine Weile her, dass Apple auf der WWDC 2024 eine Neugestaltung samt KI-Funktionen für seine hauseigene Mail-App angekündigt hat. Im Dezember 2024 fand die neue Mail-App als Teil von iOS 18.2 schon den Weg auf das iPhone. Mac- und iPad-Nutzer:innen warten dagegen bislang noch.

Geht es nach dem stets gut informierten Bloomberg-Reporter Mark Gurman dürfte sich das aber sehr bald ändern.

Der Apple-Experte schreibt in seinem „Power On“-Newsletter sowie auf X von dem bevorstehenden Update:

Gurman erwartet die Neuerung mit dem anstehenden Update auf macOS 15.4. In Sachen iPad könnte iPadOS-Version 18.4 die neuen KI-Features bringen, wie 9 to 5 Mac mutmaßt. Beide Updates dürften im April bereitstehen, schreibt winfuture.de.

Eine große Überraschung stellt die neue Mail-App natürlich nicht dar, immerhin kennen viele Apple-Fans sie bereits von ihren iPhones. Zudem wurde sie schon im Juni 2024 zur Entwicklerkonferenz WWDC ausführlich vorgestellt.

Apples Mail-App: Das ist neu

Nachdem Apple den Fokus beim Rollout zunächst auf iPhones gelegt hat, dürfte der Einzug der smarten Funktionen, die direkt auf dem Gerät ausgeführt werden und unabhängig von Apple Intelligence (AI) funktionieren, in die Mail-App gerade auf dem Mac aber wirklich interessant sein.

Nach dem Update sortiert die Mail-App eingehende E-Mails automatisch in verschiedene Kategorien ein und erleichtert User:innen so den Überblick. Die automatische E-Mail-Sortierung benutzt dabei die Kategorien „Wichtig“ für Mails von Privatpersonen und zeitkritische Inhalte, „Transaktionen“ für Bestellbestätigungen, Rechnungen und Co., „Neuigkeiten“ für Newsletter und „Werbung“.

Automatische E-Mail-Sortierung: Weder neu noch unumstritten

Mac und iPad hinken nicht nur im Vergleich mit dem iPhone hinterher, allgemein hat Apple hier keine echte Innovation am Start. „Google implementierte bereits 2013 in Gmail eine ähnliche Funktion mit den Kategorien ‚Primär‘, ‚Social‘ und ‚Promotions‘. Microsoft Outlook bietet ebenfalls eine ‚Fokussierte Inbox‘ an, die wichtige E-Mails hervorhebt“, erinnern etwa die Autor:innen von winfuture.de. Einzig die lokale Verarbeitung auf dem Gerät sei ein neuer Ansatz, der vor allem dem Datenschutz zuträglich ist.

Zudem hat Apple die neue Funktion wohl noch nicht perfektioniert. Die Sortierung erfolgt laut User:innen-Berichten nicht immer fehlerfrei, außerdem „ist die Funktion momentan nur in englischer Sprache nutzbar, obwohl Apple sie in der deutschsprachigen iOS-Dokumentation aktiv bewirbt“, schreibt winfuture.de.

Immerhin hat Apple eine Hintertür eingebaut, sodass ihr eure E-Mails nach dem Update nicht von der Mail-App vorsortieren lassen müsst. Ihr könnt jederzeit die klassische Listenansicht wählen und damit auf das neue Feature verzichten.

