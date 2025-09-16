Apple veröffentlicht viele Sicherheitsupdates für seine Geräte – aber nur auf einem Weg bekommt ihr alle

Die neuen Versionen iOS 26 und iPadOS 26 beheben insgesamt Dutzende von Apple detailliert dokumentierte Sicherheitslücken. Zusätzlich schließt Apple mehr als 40 weitere Schwachstellen, zu denen das Unternehmen bislang nur die betroffenen Systembereiche nennt, ohne technische Details preiszugeben.

Anzeige Anzeige

Die Sicherheitsprobleme betreffen nahezu alle Systembereiche – von der Neural Engine (Apples KI-Chip) über den Kernel (Betriebssystemkern) und IOKit (Hardware-Schnittstelle) bis zur Browser-Engine WebKit für Safari. Viele der Fehler ermöglichen Systemabstürze, das Abfließen sensibler Daten – darunter auch Tastatureingaben – sowie verschiedene andere Angriffsformen.

Für Nutzer, die nicht sofort auf iOS 26 wechseln möchten, stellt Apple iOS 18.7 und iPadOS 18.7 bereit. Diese Updates beheben allerdings nur einen Teil der Sicherheitslücken – konkret gut ein Dutzend detailliert beschriebene Probleme plus fünf ohne nähere Angaben.

Anzeige Anzeige

Sehr unschön: Für die sehr alten Systeme iOS 16.7.12, iPadOS 16.7.12, iOS 15.8.5 und iPadOS 15.8.5 liefert Apple erst jetzt Updates aus, die eine bereits aktiv ausgenutzte Sicherheitslücke schließen, die seit Wochen bekannt ist. Andere Lücken bleiben offen.

macOS 26 Tahoe mit über 70 Fehlerbehebungen

Bei macOS 26 (Codename „Tahoe“) stopft Apple über 70 detailliert dokumentierte Sicherheitslücken plus mehr als 40 weitere ohne technische Details. Die Schwachstellen betreffen unter anderem den Kernel, verschiedene Open-Source-Komponenten, die MediaLibrary (interne Medienbibliothek), das MigrationKit (Wechsel von Mac zu Mac), die Music-App und das Benachrichtigungszentrum. Mögliche Folgen umfassen Systemabstürze, Denial-of-Service-Angriffe und Datenlecks.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Nutzer von macOS 15 (Sequoia) können auf Version 15.7 aktualisieren, die über 30 Sicherheitsprobleme behebt. Für macOS 14 (Sonoma) steht Version 14.8 bereit. Beide älteren Systeme erhalten zudem ein Update auf Safari 26, das WebKit-Fehler beseitigt, über die Ihr beim Surfen im Web angegriffen werden könntet.

Apple behebt auch in tvOS 26, watchOS 26 und visionOS 26 zahlreiche Sicherheitsprobleme. Für diese Betriebssysteme stellt das Unternehmen traditionell keine Updates für ältere Versionen bereit. Nutzer müssen daher auf die neueste Version aktualisieren, um geschützt zu sein.

Anzeige Anzeige

Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht

11 Bilder ansehen Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)