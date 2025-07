Apple soll neue Vision Pro noch in diesem Jahr bringen – mit diesen 2 Neuerungen

Die aktuelle Vision Pro leidet unter zwei Hauptproblemen: dem hohen Preis von mindestens 4.000 Euro und dem eingeschränkten Tragekomfort durch das Gewicht samt per Kabel angebundenen Akku. Einem Bloomberg-Bericht zufolge plant Apple jetzt, das Komfortproblem zu lösen – zumindest teilweise.

Die aktualisierte Vision Pro soll eine neue Kopfbandkonstruktion erhalten, die das Gerät angenehmer zu tragen macht. Die derzeit mitgelieferten zwei Kopfbänder passen nicht jedem Nutzer optimal. Apple testet intern neue Varianten, die Kopf- und Nackenschmerzen reduzieren könnten. Das Gewicht des Headsets selbst wird laut dem Bericht jedoch kaum verringert.

M4-Chip für mehr Leistung

Neben dem verbesserten Tragekomfort plant Apple laut Bloomberg auch ein leistungsstärkeres Innenleben. Statt des in der ersten Version verbauten M2-Chips soll die Vision Pro 2 einen M4-Prozessor erhalten. Der noch neuere M5-Chip, der voraussichtlich im Herbst 2025 erscheint, kommt hingegen offenbar nicht zum Einsatz.

Apple könnte die Neural Engine des M4-Chips aber mit mehr Rechenkernen ausstatten. Diese KI-Einheit steuert wichtige Funktionen der Vision Pro wie das Augen- und Handtracking und die Mixed-Reality-Darstellung. Das Upgrade würde das Headset technisch aktuell halten.

Verkaufszahlen und Zukunftspläne

Die erste Vision Pro kam im Frühjahr 2024 in den USA und im Sommer 2024 in Europa auf den Markt. Die Verkaufszahlen scheinen bisher hinter den Erwartungen zurückzubleiben. Kürzlich kündigte Apple das neue Betriebssystem visionOS 26 an, das unter anderem erstmals Augensteuerung zum Scrollen und neue Avatare bietet.

Eine grundlegend überarbeitete Vision Pro plant Apple laut Bloomberg erst für 2027. Dieses Redesign könnte das Gewicht deutlich reduzieren. Zudem arbeitet das Unternehmen an einem Modell mit Mac-Anbindung für professionelle Anwendungen. Langfristig verfolgt Apple weiterhin das Ziel, eine echte Augmented-Reality-Brille zu entwickeln, an der auch Konkurrenten wie Meta arbeiten.

Die Apple Vision Pro im Detail

