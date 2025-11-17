Anzeige
News
Apple vor dem Umbruch: Tim Cook bereitet offenbar seinen Rücktritt vor

Apple ist so erfolgreich wie seit Jahren nicht. Trotzdem sucht der langjährige CEO Tim Cook scheinbar gerade eine:n Nachfolger:in für seinen Posten, um das Unternehmen im kommenden Jahr zu verlassen.

Von Noëlle Bölling
Apple vor dem Umbruch: Tim Cook bereitet offenbar seinen Rücktritt vor
Will Tim Cook Apple 2026 den Rücken kehren? (Foto: John Gress Media Inc / Shutterstock)

Tim Cook steht seit fast 15 Jahren an der Spitze des Tech-Konzerns Apple. Wie die Financial Times berichtet, könnte der CEO allerdings schon bald den Weg für eine:n Nachfolger:in freimachen. Demnach läuft die Suche schon auf Hochtouren, denn offenbar plant Cook, das Unternehmen im kommenden Jahr zu verlassen.

Wer könnte Cook als neue:r Apple-CEO folgen?

Noch während seines MBA-Studiums arbeitete Cook bei IBM und war dort zuletzt für die Herstellung und den Vertrieb der PC-Sparte verantwortlich. 1998 wechselte er zu Apple, nachdem er von Steve Jobs persönlich angeworben worden war. In den 2000er-Jahren vertrat Cook den damaligen CEO und Apple-Mitgründer mehrfach, bevor Jobs 2011 endgültig zurücktrat. Während Cooks Zeit als CEO brachte Apple mehrere neue Produktkategorien hervor oder entwickelte bestehende deutlich weiter – darunter zum Beispiel die Apple Watch und die kabellosen Airpods. Dass der heute 65-Jährige jetzt seinen Rücktritt vorbereitet, könnte den Beginn einer neuen Ära für Apple markieren.

Als Favorit für die Spitzenposition gilt John Ternus, der aktuell als Senior Vice President of Hardware Engineering bei Apple tätig ist. Ternus trat im Jahr 2001 dem renommierten Produktdesign-Team des Unternehmens bei. Seitdem verantwortete er die Hardware-Entwicklung mehrerer zentraler Produktlinien, darunter iPad, iPhone und Airpods. In seiner offiziellen Biografie auf der Apple-Website wird zudem hervorgehoben, dass er eine Schlüsselrolle bei der laufenden Umstellung des Mac auf Apple-Silizium gespielt habe. Eine endgültige Entscheidung über die Nachfolge Cooks ist allerdings noch nicht gefallen.

Apple ist derzeit so erfolgreich wie lange nicht

Warum Cook ausgerechnet im Jahr 2026 zurücktreten will, ist bislang unklar. Fest steht aber: Apple präsentiert sich aktuell so stark wie seit Jahren nicht. Unter Cooks Führung hat das Unternehmen neue Einnahmequellen erschlossen und ist dadurch unabhängiger von den iPhone-Verkäufen geworden. Besonders die Services-Sparte verzeichnet enorme Zuwächse. Im letzten Quartal steuerte sie laut Apple 28,75 Milliarden US-Dollar zum Gesamtumsatz bei. Auch im Hardware-Bereich stehen spannende Neuerungen an – darunter ein faltbares iPhone, das innerhalb der nächsten zwei Jahre auf den Markt kommen soll. Vor diesem Hintergrund notiert die Apple-Aktie derzeit auf einem Allzeithoch.

Laut der Financial Times könnte die offizielle Ankündigung Anfang 2026 erfolgen, sodass Cooks Nachfolger:in genügend Zeit hat, sich vor der Worldwide Developers Conference (WWDC) einzuarbeiten. Die WWDC ist ein mehrtägiges Event, das Apple jedes Jahr im Juni veranstaltet, um einen Ausblick auf neue Betriebssysteme zu geben. Auch die Markteinführung des nächsten iPhone-Modells im September dürfte für die neue Führungskraft ein entscheidender Termin sein. Insgesamt befindet sich Apple sowohl finanziell als auch produktseitig in der besten Position seit Jahren. Genau das könnte der Grund sein, warum sich Cook jetzt bereit fühlt, den CEO-Posten abzugeben – schließlich soll man aufhören, wenn es gerade am schönsten ist.

