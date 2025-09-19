Neue Bluthochdruck-Erkennung der Apple Watch: Warum ihr euch nicht allein auf das Feature verlassen solltet

In rund 30 Tagen erhalten erste Apple-Watch-Nutzer möglicherweise Warnungen vor Bluthochdruck. Mit watchOS 26 und iOS 26 führt Apple die neue Funktion „Bluthochdruckmitteilungen“ ein, die seit Anfang dieser Woche verfügbar ist. Nach einem Monat Datenerfassung soll sie Informationsmitteilungen ausspucken. Die Funktion wurde von Regulierungsbehörden in mehreren Ländern genehmigt und steht auch in Deutschland zur Verfügung.

Anzeige Anzeige

Erkennung könnte genauer sein

Die Warnhinweise lassen sich nicht nur auf den neuesten Modellen Ultra 3 und Series 11 aktivieren, sondern auch auf älteren Geräten ab der Series 9 und Ultra 2. Die günstigere Apple Watch SE bietet diese Funktion nicht an – auch nicht in der in diesem Monat präsentierten neuen Version SE 3.

Bei der Einrichtung der Warnmitteilungen weist Apple allerdings darauf hin, dass „nicht jeder Fall von Bluthochdruck identifiziert werden“ kann. Laut der firmeneigenen Validierungsstudie erkannte die Warnung bei Personen mit Bluthochdruck Grad 1 (leichter Bluthochdruck) nur etwa 30 Prozent der Fälle. Bei Personen mit Bluthochdruck Grad 2 (mittelschwerer Bluthochdruck) lag die Erkennungsrate bei immerhin etwa 50 Prozent.

Anzeige Anzeige

Im Durchschnitt identifiziert die Apple Watch das Krankheitsbild also nur bei etwa 40 Prozent der Personen mit Bluthochdruck. Menschen mit Risikofaktoren sollten sich daher nicht ausschließlich auf die neue Warnfunktion verlassen, sondern ihren Blutdruck weiterhin ärztlich überwachen oder mit einem medizinischen Blutdruckmessgerät kontrollieren.

So funktioniert die Blutdruckerkennung

Die Apple Watch misst nicht direkt den Blutdruck, denn dafür fehlt ihr die notwendige Hardware. Auch konkrete Messwerte (diastolischer und systolischer Blutdruck in mmHg) werden nicht ausgegeben. Stattdessen nutzen die Bluthochdruckmitteilungen den vorhandenen optischen Herzsensor und die Photoplethysmographie-Technologie. Diese erfasst Veränderungen des Blutvolumens in den Gefäßen, indem eine rückseitige LED Licht ins Handgelenk strahlt und die Reflexion misst.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ein neuer Algorithmus analysiert die Daten auf Anzeichen für Bluthochdruck. Die Messungen erfolgen ausschließlich tagsüber und nicht während der Schlafüberwachung. Erkennt die Uhr entsprechende Muster über einen Zeitraum von 30 Tagen, sendet sie eine Warnmitteilung und empfiehlt einen Arztbesuch sowie die Kontrolle der Werte mit einem Blutdruckmessgerät. In der Health-App von iOS 26 können Nutzer außerdem gezielt Blutdruckwerte händisch protokollieren (über Geräte mit Apple-Health-Anbindung auch direkt) und Erinnerungen dafür einrichten.

Fehlalarme – also fälschliche Warnungen bei Nutzern ohne Bluthochdruck – treten laut Apples Validierungsstudie vergleichsweise selten auf. Von den wenigen Nutzern, die einen Fehlalarm erhielten, hatte ein „signifikanter Anteil“ zudem leicht erhöhten Blutdruck. Dadurch könnte selbst eine solche Fehlwarnung sinnvoll sein, um frühzeitig gegenzusteuern. Apple erwartet, dass bereits im ersten Jahr über eine Million Watch-Träger solche Warnungen erhalten könnten.

Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht

11 Bilder ansehen Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)