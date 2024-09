Am Abend des 16. September 2024 soll watchOS 11 zum Download bereitstehen. Schon seit der WWDC im Juni ist jedoch klar, dass nicht alle Apple-Watch-Besitzer:innen von der neuen Software profitieren. So bekommen die Modelle Apple Watch 4 und 5 anders als im Vorjahr keine Aktualisierung. Muss jetzt sofort eine neue Uhr her?

Kann ich meine alte Apple Watch einfach weiter benutzen?

Das kommt darauf an. In erster Linie bedeutet das Update-Aus, dass ihr keine neuen Funktionen mehr für die Uhr erhaltet. Ihr müsst unter anderem auf die neue Funktion „Vitalzeichen“ verzichten, die eure Schlafdaten für euch zusammenfasst. Auch die neue Übersicht zur Trainingsbelastung kann euch eure Uhr nicht anzeigen, Live-Aktivitäten und smarte Widget-Stapel werden ebenfalls nicht unterstützt. Sind euch die neuesten Funktionen wichtig? Dann braucht ihr ein neues Modell.

Ansonsten müsst ihr nicht auf den gewohnten Funktionsumfang nicht verzichten. Sport- und Schlaftracking sollte also genauso weiterhin möglich sein, wie die Kontrolle der Medienwiedergabe auf dem iPhone, die Bedienung von Smarthome-Geräten oder das Bezahlen per Apple Pay.

Einziges Manko: Ausbleibende Updates können sich natürlich negativ auf die Sicherheit der Apple Watch auswirken. Sicherheitslücken sind bei der Uhr zwar selten, aber es gibt sie doch.

Apple Watch verkaufen

Wollt ihr doch lieber zu einer neuen Apple Watch greifen, könnt ihr das alte Modell nach wie vor noch verkaufen. Dazu müsst ihr es lediglich vorab von eurem iPhone entkoppeln. Dabei werden gleich alle Daten gelöscht. Öffnet dazu die Watch-App auf dem iPhone, tippt auf „Meine Watch“ und dann auf „Alle Apple Watches“. Hier tippt ihr auf das i-Symbol und wählt „Apple Watch entkoppeln“ aus.

Danach ist Ebay wahrscheinlich die beste Anlaufstelle, um sich ein kleines Startkapital für die neue Smartwatch zu sichern. Aktuelle Auktionspreise einer Series 5 mit 44-Millimeter-Bildschirm liegen bei rund 75 Euro. Mehr könnt ihr unter Umständen herausholen, wenn ihr die teure Hermes-Edition besitzt. Weniger aussichtsreich sieht es beim Verkauf der Series 4 aus. Auktionen mit echten Geboten liegen im niedrigen zweistelligen Bereich.

Apple Watch bei Apple eintauschen

Wollt ihr euch den Aufwand sparen, könnt ihr eure alte Apple Watch auch direkt beim Neukauf bei Apple eintauschen. Auf einer Übersichtsseite zeigt das Unternehmen, was ihr für eure alte Uhr noch erwarten könnt. Für eine Series 4 bekommt ihr demnach im besten Fall noch 50 Euro, für die Series 5 analog zu Ebay noch 75 Euro. Hier bestimmen allerdings nicht die Mitbietenden den Preis, sondern Apple selbst. „Die Eintauschwerte variieren und sind abhängig von Zustand, Alter und Konfiguration deines qualifizierten Eintauschgeräts“, schreibt das Unternehmen im Kleingedruckten. Das bedeutet übersetzt: Habt ihr viele Kratzer im Display oder ist die Farbe an mehreren Stellen schon abgeplatzt, sinkt er auch der Eintauschwert.

Alternativ bietet das Unternehmen an, sich über einen Partner für später einen Gutschein ausstellen zu lassen. Hier gebt ihr die Seriennummer ein, beantwortet ein paar Fragen zum Zustand. Dabei kam heraus, dass wir für unsere betagte Apple Watch Series 5 noch 65 Euro bekommen würden. Die Uhr müsste allerdings noch eine Qualitätsprüfung überstehen.

Apple Watch an Verwandte verschenken

Ist euch das zu wenig, könnt ihr eure Smartwatch immer noch an Kinder, Eltern oder andere Verwandte weiterreichen. Dafür gibt es zwar kein Geld, aber vielleicht ein nettes Lächeln und einen schönen Dank für das Gratis-Gadget.

