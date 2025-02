Apple Watch Series 10: Verärgerte Nutzer berichten von nervigen Lautsprecher-Problemen

Apple hat die aktualisierte Version seiner Smartwatch im September 2024 auf den Markt gebracht. Die Apple Watch Series 10 besticht primär durch ein größeres Display bei einem schlankeren Aluminiumgehäuse (gegen Aufpreis auch mit Titangehäuse) sowie durch eine Schlafapnoe-Erkennung. Mittlerweile melden sich aber immer mehr Besitzer:innen der neuen Apple Watch mit Problemen.

Anzeige Anzeige

Apple Watch Series 10: Lautsprecher bei vielen Nutzer:innen zu leise

Wie Macrumors zuerst berichtete, gibt es zahlreiche Beschwerden über den Lautsprecher der Smartwatch im Forum von Apple und auf Reddit. Abgespielte Musik oder Anrufe, die über die Apple Watch Series 10 getätigt werden, sind von den User:innen kaum zu hören. Wie die Betroffenen beteuern, haben sie die Lautstärke der Apple-Smartwatch dabei schon auf die höchste Stufe gestellt.

Viele Lösungsansätze sind zudem ohne Erfolg geblieben. Manche User:innen haben die Wassersperre der Apple Watch Series 10 genutzt, um Wasser in der Smartwatch zu beseitigen. Andere haben den Lautsprecher vorsichtig mit einem Wattestäbchen gereinigt. Nur bei den wenigsten Besitzer:innen haben diese Versuche einen Erfolg mit sich gebracht.

Anzeige Anzeige

Die Probleme scheinen auch nicht ausschließlich bei Apple-Smartwatches aufzutreten, die schon eine Weile getragen wurden. Manche Besitzer:innen einer Apple Watch Series 10 betonen, dass sie die Uhr erst wenige Tage hatten, bevor sich die Probleme zeigten. Nachdem sie die Smartwatch zurückgeschickt und ein Ersatzgerät erhalten haben, traten dieselben Probleme erneut auf. So haben sie teilweise schon drei Ersatzgeräte bekommen, aber haben immer noch einen leisen Lautsprecher.

Ob es sich letztlich um ein Hardware- oder Softwareproblem handelt, lässt sich nicht genau sagen. Sollte es sich um ein Softwareproblem handeln, könnte Apple womöglich ohne größeren Aufwand nachbessern. Sollte es ein grundlegendes Hardwareproblem bei der Apple Watch Series 10 geben, müsste der Hersteller zunächst ein Serviceprogramm starten, über das Betroffene ihre Geräte reparieren lassen können.

Anzeige Anzeige

Das waren Apples größte Flops

8 Bilder ansehen Schau dir jetzt Apples größte Produktflops in unserer Bildergalerie an Quelle: (Foto: Shutterstock/Drop of Light)