Ultra 3 und Series 11: Neue Apple Watches erkennen Bluthochdruck und bieten 5G-Calls

Bei seinem „Awe-Dropping“-Event hat Apple für seine Watch-Modelle Series 11, Ultra 3 und SE 3 neue Funktionen sowie Verbesserungen beim Design angekündigt. Warnungen vor Bluthochdruck sowie Kommunikation per 5G und Satelliten sind zwar den teureren Geräten vorbehalten. Das Einstiegsmodell SE 3 geht aber ebenfalls nicht leer aus.

Watch informiert bei Bluthochdruck-Verdacht

Bei der Series 11 und der Ultra 3 führt Apple ein neues Gesundheitsfeature ein: die sogenannten Bluthochdruck-Mitteilungen. Bei Anzeichen von chronischem Bluthochdruck (Hypertonie) sollen die Watches die Nutzer:innen alarmieren.

Dabei nutzt das Gerät die Daten vom optischen Herzsensor. Im Hintergrund analysiert ein Algorithmus diese Daten über Zeiträume von 30 Tagen. Bei klaren Hinweisen auf Bluthochdruck werden die Nutzer:innen benachrichtigt.

Mit watchOS 26 kommt diese Funktion zudem auf ältere Modelle. Das sind die Apple Watch Series 9 und 10 sowie die Apple Watch Ultra 2. Die Apple Watch SE 3 unterstützt den Alarm nicht. Nutzer:innen brauchen zudem ein iPhone mit installiertem iOS 26.

Series 11 kommuniziert per 5G

Ebenfalls neu bei der Apple Watch Series 11 ist die Möglichkeit, per 5G zu kommunizieren. Dadurch sollen Musik, Podcasts oder Apps schneller geladen werden. In Gegenden mit schwacher Mobilfunkabdeckung soll eine neu entwickelte Mobilfunkantenne die Signalstärke steigern.

Beim Design hat sich nicht viel getan. In der Aluminiumvariante soll das sogenannte Ion-X-Glas die Series 11 kratzfester machen. Der Akku soll 24 Stunden lang durchhalten, also einen Tag und eine Nacht. Zudem wird schnelles Laden unterstützt.

Weitere Neuerungen kommen mit watchOS 26

Als weitere Neuerungen, die mit dem neuen watchOS 26 Einzug halten sollen, gehören der Schlafindex und der Workout-Buddy. Die Watch Series 11 ist ab 19. September 2025 für 449 Euro erhältlich.

Satte 450 Euro mehr wird die Watch Ultra 3 kosten, die ebenfalls am 19. September in den Verkauf gehen soll. Eines der Highlights ist die lange Akkulaufzeit, die Apple mit bis zu 42 Stunden beziffert.

Das neue helle OLED-Display (Always-On) in dem 49-Millimeter-Titangehäuse soll bis zu 3.000 Nits bieten und auch bei der Betrachtung aus schrägen Blick­winkeln gut zu erkennen sein. Wie bei der Series 11 gibt es auch bei der Ultra 3 die Bluthochdruck-Erkennung sowie einen Schlafindex, der zur Erkennung von Schlafapnoe beitragen soll.

Ultra 3 bekommt Satelliten-Notruffunktion

Eines der wohl wichtigsten Features der neuen Watch-Generation beschränkt Apple zunächst auf die Ultra 3. Neben 5G-Kommunikation soll die Smartwatch nämlich auch Satelliten-Notrufe beherrschen. Um die Sicherheit der Nutzer:innen, etwa bei Outdoor-Touren zu erhöhen, git es außerdem eine Find-My-Funktion zur Ortung.

Sein Einstiegsmodell Watch SE 3 behandelt Apple dieses Mal nicht stiefmütterlich – im Gegenteil. Das beginnt damit, dass die SE 3 jetzt auch den aus der Series 10 bekannten S10-Chip eingebaut bekommt.

Viele neue Features für Watch SE 3

Dadurch kann auch die günstigste Apple Watch jetzt per Doppeltipp-Geste bedient werden, läuft und lädt deutlich schneller und verfügt über eine bessere Sprachqualität. Darüber hinaus gibt es ein Always-On-Display und einen Lautsprecher, der Musik oder Podcasts abspielen kann.

Wie die Flaggschiffmodelle ist es auch mit der SE 3 möglich, das 5G-Netz zu nutzen. Die Watch SE 3 ist ab dem 19. September zum Preis von 269 Euro zu haben.