Patentkrieg um Apple Watch eskaliert: 634 Millionen Dollar Strafe und drohendes Importverbot

Die juristische Auseinandersetzung zwischen Apple und Masimo, einem börsennotierten Medizintechnikunternehmen, gleicht inzwischen einer Seifenoper. Ihren Anfang soll die mittlerweile eskalierte Beziehung im Jahr 2013 genommen haben.

Apple soll Masimo Mitarbeiter abgeworben haben

Zu diesem Zeitpunkt habe Apple erstmals das Gespräch mit Masimo aufgenommen, um über die Entwicklung einer Smartwatch mit Pulsmessung zu sprechen. Das Ganze endete damit, dass Apple zwei Masimo-Führungskräfte abgeworben und ihnen das doppelte Gehalt bezahlt habe, wie die LA Times 2023 schrieb.

Zudem sollen rund 20 weitere Mitarbeiter:innen zu Apple gewechselt sein. Wegen angeblichem Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen sowie der Verletzung einer ganzen Reihe von Patenten klagt Masimo seit mehreren Jahren gegen Apple.

Apple Watch: Jury verhängt 634-Millionen-Strafe

Jetzt hat die Jury eines Bundesgerichts im US-Bundesstaat Kalifornien Apple zur Zahlung von 634 Millionen US-Dollar. Das Gericht sah es demnach als erwiesen an, dass Apple bei der Funktion zur Blutsauerstoffmessung der Apple Watch ein Masimo-Patent verletzt habe, wie Reuters berichtet.

Apple zeigte sich derweil nicht einverstanden mit der Entscheidung und kündigte an, in Berufung gehen und das Urteil anfechten zu wollen. Das betreffende Patent, so Apple gegenüber Reuters, sei 2022 abgelaufen und beziehe sich auf eine Technologie zur Überwachung von Patient:innen, die vor Jahrzehnten genutzt worden sei.

Blutmessung: ITC überprüft modifizierte Funktion

Doch die Jury-Entscheidung ist nicht die einzige – juristische – Niederlage, die Apple am 14. November 2025 einstecken musste. Denn quasi zeitgleich entschied die US-Handelskommission ITC, ein erneutes Importverbot gegen die Apple Watch prüfen zu wollen, wie Gizmodo schreibt.

Dahinter steckt, dass die ITC 2023 wegen der Blutmessungsfunktion (Pulsoximetrie) in der Apple Watch zugunsten von Masimo entschieden und ein Importverbot für die Smartwatch verhängt hatte. Apple hatte die Funktion daraufhin vorübergehend gestrichen und nach einer Neugestaltung Mitte August 2025 wieder verfügbar gemacht.

ITC: Neues Importverbot droht

Doch diese modifizierte Version steht laut Reuters jetzt selbst im ITC-Fokus. Sollte die Kommission zur Überzeugung gelangen, dass Apple damit weiterhin gegen ein Masimo-Patent verstößt, könnte ein erneutes Importverbot drohen.