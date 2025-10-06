Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Apple: Wer wird neuer CEO, wenn Tim Cook in den Ruhestand geht?

Es ist wahrscheinlich, dass Apple-CEO Tim Cook in den nächsten Jahren seinen Job an den Nagel hängen und ein neuer Chef das Rampenlicht des Unternehmens betreten wird. Geht es nach Insidern, ist der perfekte Kandidat für die Nachfolge bei Apple auch schon gefunden.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Apple: Wer wird neuer CEO, wenn Tim Cook in den Ruhestand geht?

Wer folgt als Apple-CEO nach Tim Cook? (Foto: Shutterstock/John Gress Media Inc)

2011 übernahm Tim Cook die Rolle des CEOs bei Apple, nachdem sich Steve Jobs’ Gesundheit immer weiter verschlechterte. Seither führt er den iPhone-Konzern erfolgreich und darf auf zahlreiche Höhepunkte und spannende neue Produkt-Releases zurückschauen. Aber Cook wird in diesem Jahr 65 und hat mittlerweile mehr als 27 Jahre seines Lebens in das Unternehmen gesteckt. Eines Tages wird es dann wohl doch Zeit, den CEO-Posten an den Nagel zu hängen und in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Doch wer wird dann an seiner Stelle Apple leiten?

Anzeige
Anzeige

Nach Tim Cook: Dieser Apple-Manager könnte neuer CEO werden

Laut Analyst Mark Gurman von Bloomberg wird dieser zwangsläufige Wechsel schon von Apple vorbereitet, ohne dass wir es mitbekommen. Zunächst hatten viele vermutet, dass Chief Operating Officer Jeff Williams das Zepter von Cook übernehmen wird. Allerdings kündigte Williams im Juli 2025 an, dass er Apple zum Ende des Jahres verlassen und in den Ruhestand gehen wird. Dementsprechend ist er als Anwärter auf die Position des Apple-CEOs raus. Mit seinen 62 Jahren hätte er den Chefposten voraussichtlich nur kurze Zeit bekleiden können, bevor ein weiterer Wechsel angestanden hätte.

Bloombergs Analyst sieht deshalb einen neuen, jüngeren Kandidaten als nächsten Apple-CEO: Hardware-Engineering-Chef John Ternus. Der Manager ist schon seit 2001 bei Apple und seit 2013 auf seinem aktuellen Posten tätig. Er arbeitet dabei direkt mit Tim Cook zusammen und bestimmte die Apple-Hardware der vergangenen Jahre über alle Produktreihen hinweg.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Zudem betont Gurman, dass Ternus 50 Jahre alt ist. Er ist damit das jüngste Mitglied von Apples Executive-Team. In diesem Alter hat auch Cook den CEO-Posten übernommen. Er könnte das Unternehmen also mehr als eine Dekade leiten, wenn er an die Erfolge seines Vorgängers anknüpfen kann. Zudem hat Ternus schon einen festen Stand bei den Fans und trat öffentlich bei Events wie der Einführung des iPhone 17 in Apple Stores auf, um mit Kund:innen in Kontakt zu kommen. Selbiges hat auch Tim Cook gemacht, bevor er CEO von Apple wurde.

Dementsprechend vermutet Gurman, dass Apple Ternus zu solchen Events schickt, um ihn noch weiter ins Rampenlicht zu stellen. Auf der taktischen Seite hätte die Ernennung von Ternus als Apple-CEO einen weiteren Vorteil. Auch wenn Cook in den vergangenen Jahren zahlreiche Neuerungen und Produkte angestoßen hat, schwächelt das Unternehmen bei bahnbrechenden Innovationen. Ein Hardware-Experte wie Ternus könnte hier die Wende bringen. Gerade in den Bereichen generative KI, Mixed-Reality-Headsets und Smarthome könnte Ternus neue Wege vorgeben, die Apple dort wieder auf Augenhöhe mit der Konkurrenz bringen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

So sahen die ersten Logos bekannter Tech-Marken aus

10 Bilder ansehen
So sahen die ersten Logos bekannter Tech-Marken aus Quelle: Nintendo
Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Apple Management Tim Cook
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren