Apple: Wer wird neuer CEO, wenn Tim Cook in den Ruhestand geht?

2011 übernahm Tim Cook die Rolle des CEOs bei Apple, nachdem sich Steve Jobs’ Gesundheit immer weiter verschlechterte. Seither führt er den iPhone-Konzern erfolgreich und darf auf zahlreiche Höhepunkte und spannende neue Produkt-Releases zurückschauen. Aber Cook wird in diesem Jahr 65 und hat mittlerweile mehr als 27 Jahre seines Lebens in das Unternehmen gesteckt. Eines Tages wird es dann wohl doch Zeit, den CEO-Posten an den Nagel zu hängen und in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Doch wer wird dann an seiner Stelle Apple leiten?

Nach Tim Cook: Dieser Apple-Manager könnte neuer CEO werden

Laut Analyst Mark Gurman von Bloomberg wird dieser zwangsläufige Wechsel schon von Apple vorbereitet, ohne dass wir es mitbekommen. Zunächst hatten viele vermutet, dass Chief Operating Officer Jeff Williams das Zepter von Cook übernehmen wird. Allerdings kündigte Williams im Juli 2025 an, dass er Apple zum Ende des Jahres verlassen und in den Ruhestand gehen wird. Dementsprechend ist er als Anwärter auf die Position des Apple-CEOs raus. Mit seinen 62 Jahren hätte er den Chefposten voraussichtlich nur kurze Zeit bekleiden können, bevor ein weiterer Wechsel angestanden hätte.

Bloombergs Analyst sieht deshalb einen neuen, jüngeren Kandidaten als nächsten Apple-CEO: Hardware-Engineering-Chef John Ternus. Der Manager ist schon seit 2001 bei Apple und seit 2013 auf seinem aktuellen Posten tätig. Er arbeitet dabei direkt mit Tim Cook zusammen und bestimmte die Apple-Hardware der vergangenen Jahre über alle Produktreihen hinweg.

Zudem betont Gurman, dass Ternus 50 Jahre alt ist. Er ist damit das jüngste Mitglied von Apples Executive-Team. In diesem Alter hat auch Cook den CEO-Posten übernommen. Er könnte das Unternehmen also mehr als eine Dekade leiten, wenn er an die Erfolge seines Vorgängers anknüpfen kann. Zudem hat Ternus schon einen festen Stand bei den Fans und trat öffentlich bei Events wie der Einführung des iPhone 17 in Apple Stores auf, um mit Kund:innen in Kontakt zu kommen. Selbiges hat auch Tim Cook gemacht, bevor er CEO von Apple wurde.

Dementsprechend vermutet Gurman, dass Apple Ternus zu solchen Events schickt, um ihn noch weiter ins Rampenlicht zu stellen. Auf der taktischen Seite hätte die Ernennung von Ternus als Apple-CEO einen weiteren Vorteil. Auch wenn Cook in den vergangenen Jahren zahlreiche Neuerungen und Produkte angestoßen hat, schwächelt das Unternehmen bei bahnbrechenden Innovationen. Ein Hardware-Experte wie Ternus könnte hier die Wende bringen. Gerade in den Bereichen generative KI, Mixed-Reality-Headsets und Smarthome könnte Ternus neue Wege vorgeben, die Apple dort wieder auf Augenhöhe mit der Konkurrenz bringen.

