News

Apple will Satellitenkommunikation auf iPhones ausbauen – aber SpaceX blockt

Während Apple in den Ausbau seiner Satelliteninfrastruktur investiert, will sich SpaceX möglichst viel Macht im erdnahen Orbit sichern. Droht jetzt ein Monopol in der Satellitenkommunikation?

Von Noëlle Bölling