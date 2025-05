WWDC 2025: Was uns auf Apples Entwicklerkonferenz erwartet

Apple wird auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC 2025 voraussichtlich ein umfassendes Redesign seiner Betriebssysteme vorstellen, während KI-Funktionen eine eher untergeordnete Rolle spielen dürften. Das berichtet der Bloomberg-Journalist Mark Gurman.

Das neue Interface von iOS 19, macOS 16 und iPadOS 19 soll laut Insidern an das „glasige“ Design von visionOS angelehnt sein. Apple plant offenbar, diesen Look auch auf tvOS 19 und watchOS 12 zu übertragen. Das Redesign trägt intern den Namen „Solarium“ und könnte in seinem Umfang mit der Neugestaltung von iOS 7 vergleichbar sein, allerdings mit breiterer Wirkung auf alle Apple-Betriebssysteme.

Gurman weist darauf hin, dass dieser Fokus auf Design kritisch gesehen werden könnte. Während viele Unternehmen KI als möglichen Ersatz für traditionelle Betriebssysteme betrachten, konzentriert sich Apple darauf, den bestehenden Ansatz optisch zu modernisieren und die verschiedenen Systeme stärker anzugleichen.

KI-Funktionen entwickeln sich langsamer

Bei Apple Intelligence sind laut dem Bloomberg-Bericht nur begrenzte Fortschritte zu erwarten. Eine mit Sprachmodellen verbesserte Siri soll erst 2026 oder sogar 2027 erscheinen. Bereits angekündigte Funktionen wie die Personalisierung anhand von iPhone-Daten, das Auslesen des Bildschirms und die App-Steuerung per Sprachbefehl könnten ebenfalls erst im kommenden Jahr verfügbar werden.

Ein wichtiger Schritt auf der WWDC 2025 könnte aber die Öffnung von Apples KI-System für Entwickler sein. Laut früheren Berichten plant der Konzern, seine Sprachmodelle über APIs für Drittanbieter-Apps zugänglich zu machen. Diese Nutzung könnte im Gegensatz zu Angeboten von OpenAI oder Anthropic kostenlos sein. Allerdings liegen Apples KI-Modelle in ihrer Leistungsfähigkeit noch deutlich hinter der Konkurrenz zurück.

iOS 19 soll zudem verbesserte Akkumanagement-Funktionen auf Basis von KI erhalten. Diese könnten besonders für das kommende iPhone 17 Air relevant sein, das Gerüchten zufolge mit einem kleineren Akku ausgestattet sein wird.

