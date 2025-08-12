Apples günstigstes Macbook aller Zeiten: iPhone-Chip statt M-Prozessor soll Kosten drücken

Apple könnte sein neues Einsteiger-Notebook zu einem überraschend niedrigen Preis anbieten. Das in Taipeh erscheinende Elektronikfachblatt Digitimes berichtet, dass das Gerät ab 599 US-Dollar erhältlich sein soll. Dies wäre deutlich günstiger als das aktuelle Macbook Air, das in den USA bei 999 Dollar (zuzüglich Steuern) startet und hierzulande ab 1.199 Euro bei Apple verfügbar ist.

Europäische Preise vermutlich höher

Bisher war aus der Gerüchteküche nur zu hören, dass Apple mit dem neuen Modell eine Option für unter 1.000 Dollar anbieten möchte. Die jetzt genannten Preise von 599 bis 699 Dollar je nach Konfiguration liegen nochmals deutlich unter dieser Marke. In Europa müssen Kunden jedoch üblicherweise mit höheren Preisen rechnen. Mit Umsatzsteuer könnten es so über 800 Euro werden.

Laut Angaben aus Apples Lieferkette beginnt die Massenproduktion des neuen Geräts Ende des dritten Quartals 2025. Die Markteinführung könnte dann zwischen Ende 2025 und Anfang 2026 erfolgen. Während Apple die neuen Macbook-Pro-Modelle mit M5-Chip vermutlich erst im Frühjahr 2026 vorstellen wird, bleibt der Zeitplan für das günstige Macbook noch unklar. Da für den Herbst bereits neue iPads (unter anderem ein Pro-Modell mit M5) erwartet werden, wäre eine parallele Einführung des neuen Macs durchaus denkbar.

iPhone-Chip statt M-Prozessor

Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo hatte zuvor berichtet, dass Apple ein Gerät mit 12,9 Zoll (etwa 33 cm) Bildschirmdiagonale plant. Das neue Macbook könnte mit Chromebooks konkurrieren, die allerdings preislich noch günstiger positioniert sind. Statt eines M-Prozessors will Apple den A18-Pro-Chip verbauen, der aktuell im iPhone 16 Pro steckt. Die Idee, iPhone-Chips in Macs zu nutzen, ist nicht neu: Beim Übergang zu Apple Silicon hatte das Unternehmen dies vor fünf Jahren bereits in einem Mac für Entwickler praktiziert.

Digitimes zufolge wird der Apple-Fertiger Quanta die Endmontage des neuen Macbooks übernehmen. Apple plant angeblich, bis zu 7 Millionen Einheiten jährlich zu bestellen und damit die gesamte MacBook-Produktion um bis zu 40 Prozent zu steigern. Kuo beschreibt das Gerät als „ultradünn und leichtgewichtig“. Es soll in vier Farben erscheinen: Blau, Pink, Gelb und Silber. Anders als aktuelle MacBook-Modelle wird das Notebook voraussichtlich keine Thunderbolt-Anschlüsse bieten, sondern nur mit normalen USB-C-Ports ausgestattet sein.

