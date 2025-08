Offensive nach Rekordumsatz: Apple signalisiert Bereitschaft für milliardenschwere KI-Deals

Apple-Chef Tim Cook hat während der Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen eine bemerkenswerte Aussage gemacht. Das Unternehmen aus Cupertino sei nun „offen“ für Akquisitionen jeder Größe, um die eigenen Ambitionen im Bereich der Künstlichen Intelligenz voranzutreiben.

Diese Aussage erhält ihr Gewicht durch den Zeitpunkt: Apple präsentierte für das dritte Geschäftsquartal 2025 einen Umsatz von 94 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer Steigerung von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und unterstreicht die enorme Finanzkraft, die hinter einer solchen Strategie steht. Insgesamt hat das Unternehmen nun über drei Milliarden iPhones verkauft.

Apples Aufholjagd: Siri-Probleme und konkrete Übernahmegerüchte

Die Offensive ist eine direkte Reaktion auf den wachsenden Druck im KI-Wettbewerb. Während Unternehmen wie OpenAI, Google und Meta mit ihren Sprachmodellen den Markt prägen, wird Apples eigene Lösung, wie wir berichteten, als noch nicht konkurrenzfähig wahrgenommen. Die grundlegend überarbeitete Version von Siri wurde intern bereits verschoben, da sie laut Software-Chef Craig Federighi bislang nicht die nötige Zuverlässigkeit aufweist.

Dass Apple es ernst meint, zeigen Berichte über bereits geführte Gespräche. So soll es laut Bloomberg im Juni Gespräche mit dem kalifornischen KI-Such-Startup Perplexity gegeben haben. Auch wenn diese Gespräche mit dem von CEO Aravind Srinivas geführten Unternehmen dem Vernehmen nach zu keinem Abschluss führten, zeigen sie doch die Stoßrichtung. Apple scheint gezielt nach externer Expertise zu suchen, um die Lücke bei Konversations-KI und KI-gestützter Suche zu schließen.

Strategiewechsel mit Ansage

Jahrelang war Apple vorwiegend für kleine „Acqui-Hires“ bekannt, bei denen primär talentierte Teams und deren Wissen, aber keine etablierten Produkte oder Marken übernommen wurden. Die neue Offenheit für große Deals stellt einen klaren Bruch mit dieser Tradition dar. Dieser Wandel wird intern durch personelle Weichenstellungen untermauert: Bereits im März übernahm der bisherige Vision-Pro-Chef Mike Rockwell die Leitung der gesamten KI- und Siri-Abteilung.

Eine solche Mammut-Übernahme wäre für Apple jedoch nicht ohne Risiko. Die Integration eines großen, eigenständigen Unternehmens in die notorisch geschlossene Kultur Apples birgt erhebliche Herausforderungen. Zudem ist ein teurer Zukauf keine Garantie dafür, dass sich tief verwurzelte strukturelle Probleme, wie sie bei der Entwicklung von Siri immer wieder vermutet werden, einfach auflösen. Es besteht die Gefahr, dass ein teuer eingekauftes Team in den komplexen Konzernstrukturen an Schlagkraft verliert.

Die finanzielle Grundlage für eine solche aggressive Expansion ist indes mehr als solide. Wie Reuters berichtet, war es primär das Service-Geschäft rund um iCloud, Apple Music und die App-Store-Provisionen, das mit 27,4 Milliarden Dollar einen neuen Allzeitrekord aufstellte. Dieses stabile und hochprofitable Segment liefert die Mittel, die Apple nun in seine Aufholjagd investieren will.

